Огнеборцы Пожарной охраны Крыма знакомят маленьких крымчан с правилами пожарной безопасности

Сотрудники ПЧ с. Морское ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым» провели открытый урок по безопасности жизнедеятельности для воспитанников Дома культуры с. Морское (ГО Судак).
В начале занятия была проведена тренировочная эвакуация детей и администрации ДК. После проведения эвакуации огнеборцы рассказали о деятельности пожарной охраны в Крыму. В простой и доступной для детей форме провели с ними беседу, как необходимо действовать в случае возникновения пожара и какие правила поведения нужно соблюдать в быту и на природе, чтобы не допустить возгорания. Также сотрудники пожарной охраны продемонстрировали ребятам специализированный автомобиль, технику и снаряжение, которое используется в повседневной работе для ликвидации пожаров и оказания помощи населению. Наглядно объяснили, как пользоваться огнетушителем, — рассказали в пресс-службе чрезвычайного ведомства.
В завершении мероприятия сотрудники чрезвычайного ведомства раздали детям памятки на противопожарную тематику. Всего в мероприятии приняли участие более 20 детей.
По словам сотрудников чрезвычайного ведомства, эвакуация прошла организованно, были осмотрены запасные выходы и наличие знаков, обозначающих направление движения и доступность путей эвакуации.
источник: пресс-служба МЧС России в Крыму
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