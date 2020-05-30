Ого! Крымский бизнес уже получил свыше 600 миллионов рублей финансовой помощи

Представители крымского бизнеса из наиболее пострадавших сфер получили более 600 млн. рублей в качестве безвозмездной финансовой помощи на выплаты своим работникам. Об этом сообщила вице-премьер – министр финансов РК Ирина Кивико.

По ее словам, крымчане активно пользуются федеральными антикризисными мерами поддержки, определенными для субъектов малого и среднего предпринимательства постановлением Правительства РФ.

По данным Управления Федеральной налоговой службы по Республике Крым по состоянию на 29 мая подано 27 736 заявлений на выплату за апрель из расчета 12 130 рублей на каждого сотрудника. В качестве безвозмездной финансовой помощи представителям бизнеса из наиболее пострадавших отраслей уже выплачено более 600 миллионов рублей, — рассказала Ирина Кивико.

Вице-премьер сообщила, что внесены изменения в действующий порядок предоставления субсидий юридическим лицам из бюджета Крыма. Теперь получить финансовую поддержку через механизм удешевления кредитов и финансовую аренду (лизинг) можно по новым, более простым условиям, также на эти цели дополнительно выделено 100 млн. рублей. В 2020 году на данный вид финансовой поддержки из бюджета Республики Крым предусмотрено более 181 млн. рублей. В мае текущего года господдержку получили 11 крымских предприятий на сумму 18,5 млн. рублей.

Кроме того, в этом году Крыму из федерального бюджета выделено 195 млн. рублей на реализацию национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». В рамках этого нацпроекта, а также из резервного фонда Правительства РФ выделено еще 200 млн. рублей на докапитализацию Фонда микрофинасирования предпринимательства РК и 52,5 млн. руб. на докапитализацию Крымского гарантийного фонда

На оказание микрофинансовой поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции дополнительно за счет средств бюджета Республики Крым на докапитализацию фонда микрофинансирования выделено 200 млн. рублей. Теперь общий портфель Фонда составляет 1,5 млрд рублей. Что делает льготные кредиты доступными большему количеству предпринимателей, — добавила Кивико.

Она уверяет: поддержке бизнеса в Крыму уделяется особенно повышенное внимание. Так, в качестве мер поддержки приняты законы Республики, которые предусматривают снижение в 2 раза авансовых платежей за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года по региональным налогам: налогу на имущество организаций и транспортному налогу.

Ставки по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы налогообложения снижены вдвое на 2020 год. Для налогоплательщиков, избравших патентную систему налогообложения, установлено, что при расчете налога размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода в 2020 году применяется с коэффициентом 0,5. Принимаемые меры в первую очередь направлены на помощь предпринимателям, занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики.