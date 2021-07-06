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Ох, нелёгкая эта работа - из Коккозки тащить... "Ладу Веста". Операция "КРЫМ-СПАС"

Ох, нелёгкая эта работа — из Коккозки тащить… «Ладу Веста». Операция «КРЫМ-СПАС»

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 11:40 06.07.2021

Дело было так: автомобиль отдыхающих из Беларуси был снесен потоком в русло реки Коккозка. Его искали, но авто «замаскировался» настолько, что обнаружили его случайно в районе села Соколиное.

Работы по извлечению автомобиля из реки проводились  сотрудниками  ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и КРО ООО «РОССОЮЗСПАС». Более 200 метров  его протащило по руслу, выбросило на «островок» и закидало бревнами, камнями, мусором. Спасатели выпилили деревья, освободили от бревен и мусора трассу для эвакуации авто.  Для эвакуации  автомобиля  Лада Веста пришлось прибегнуть к помощи техники повышенной проходимости:  был задействован КАМАЗ ВС РФ и личный автомобиль ГАЗ-66 сотрудника ПЧ Куйбышево ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», — озвучили детали спасения унесённого водой авто в пресс-службе МЧС России в Крыму.  

Вся операция длилась около 4 часов. При проведении аварийно-спасательных работ было  задействовано 5 единиц техники, 12 человек личного состава ГКУ РК  «КРЫМ-СПАС» и  5 спасателей КРО ООО «РОССОЮЗСПАС».

Ох, нелёгкая эта работа - из Коккозки тащить... "Ладу Веста". Операция "КРЫМ-СПАС"

Напомним, в  период с 10:00 до 17:00  04.07.2021 в Бахчисарайском  районе выпало  – 113 мм осадков.  Произошел сход селевого потока. По данным Крымского гидрометеоцентра  было зафиксировано серьезное  повышение  уровня воды в реках Бельбек, Коккозка.

фото: пресс-служба МЧС России в Крыму

Ох, нелёгкая эта работа - из Коккозки тащить... "Ладу Веста". Операция "КРЫМ-СПАС"

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