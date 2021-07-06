Ох, нелёгкая эта работа - из Коккозки тащить... "Ладу Веста". Операция "КРЫМ-СПАС"

Дело было так: автомобиль отдыхающих из Беларуси был снесен потоком в русло реки Коккозка. Его искали, но авто «замаскировался» настолько, что обнаружили его случайно в районе села Соколиное.

Работы по извлечению автомобиля из реки проводились сотрудниками ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и КРО ООО «РОССОЮЗСПАС». Более 200 метров его протащило по руслу, выбросило на «островок» и закидало бревнами, камнями, мусором. Спасатели выпилили деревья, освободили от бревен и мусора трассу для эвакуации авто. Для эвакуации автомобиля Лада Веста пришлось прибегнуть к помощи техники повышенной проходимости: был задействован КАМАЗ ВС РФ и личный автомобиль ГАЗ-66 сотрудника ПЧ Куйбышево ГКУ РК «Пожарная охрана Республики Крым», — озвучили детали спасения унесённого водой авто в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Вся операция длилась около 4 часов. При проведении аварийно-спасательных работ было задействовано 5 единиц техники, 12 человек личного состава ГКУ РК «КРЫМ-СПАС» и 5 спасателей КРО ООО «РОССОЮЗСПАС».

Напомним, в период с 10:00 до 17:00 04.07.2021 в Бахчисарайском районе выпало – 113 мм осадков. Произошел сход селевого потока. По данным Крымского гидрометеоцентра было зафиксировано серьезное повышение уровня воды в реках Бельбек, Коккозка. фото: пресс-служба МЧС России в Крыму