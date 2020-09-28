Ох уж эти модные словечки, но «из песни слов не выкинешь». Синоптики предсказывают «аномальную зиму»

Гидрометцентр опубликовал вероятностный прогноз погодных аномалий на предстоящий отопительный сезон — с октября нынешнего года по март 2021 года. Вероятностный — потому что его оправдываемость, как и любых долгосрочных прогнозов, составляет порядка 70-80 процентов. В прогнозе указывается, где в тот или иной месяц температура будет превышать норму или не дотягивать до нее. Соответственно, характер грядущих осенних и зимних месяцев синоптики определили как «аномальные».

Так, в октябре выше нормы средняя месячная температура прогнозируется в западных областях Северо-Западного федерального округа, в Красноярском крае, в Кемеровской и Иркутской областях, на большей части Дальневосточного федерального округа. Зато в южных регионах нынешний октябрь ожидается холоднее, чем октябрь прошлого года.

В центре европейской территории, в том числе и в Москве, зима может быть холоднее прошлогодней. В то же время стоит напомнить, что зима 2019-2020 годов была аномально теплой и практически бесснежной.

В первый месяц 2021 года выше нормы средняя температура ожидается в Южном федеральном округе, на большей части Северо-Кавказского федерального округа и на юге Приволжского федерального округа. Зато февраль покажет истинный характер русской зимы.

Февраль ожидается холоднее прошлогоднего на большей части территории Российской Федерации за исключением восточных регионов Дальневосточного федерального округа, — говорится в прогнозе.

А вот в Крыму на этой неделе закончится… лето.

В связи с прохождением холодного фронта погода на Юге России поменяется, — отмечают синоптики. — В среду грозовые дожди ожидаются в Крыму, на погоду окажет влияние Черноморский южный циклон, центр которого находится над Украиной.

Предполагается, что и октябрь, в целом, принесет на полуостров долгожданные дожди.