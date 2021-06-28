Ох уж эти случайные знакомые. В Севастополе собутыльник «увёл» у собутыльники деньги

История, произошедшая в Севастополе, такова:

Вечером 64-летний житель Севастополя познакомился в питейном заведении с одним из посетителей. После совместного распития спиртных напитков мужчины вместе отправились к банкомату снять наличные деньги. Воспользовавшись удобным случаем, новый приятель запомнил пин-код от карты пенсионера, а когда они вернулись в бар, тайком похитил у него карту и скрылся. В ближайшем банкомате злоумышленник обналичил 170 тысяч рублей и потратил их на свои нужды. Спустя несколько дней потерпевший обнаружил пропажу своей банковской карты и обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Крыму.



В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и грабёж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.