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Жительница Симферополя нашла на улице банковскую карточку. Подумала, «подарок»
Фото: pixabay.com

Ох уж эти случайные знакомые. В Севастополе собутыльник «увёл» у собутыльники деньги

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия в Крыму 12:45 28.06.2021

История, произошедшая в Севастополе, такова:

Вечером 64-летний житель Севастополя познакомился в питейном заведении с одним из посетителей. После совместного распития спиртных напитков мужчины вместе отправились к банкомату снять наличные деньги. Воспользовавшись удобным случаем, новый приятель запомнил пин-код от карты пенсионера, а когда они вернулись в бар, тайком похитил у него карту и скрылся. В ближайшем банкомате злоумышленник обналичил 170 тысяч рублей и потратил их на свои нужды. Спустя несколько дней потерпевший обнаружил пропажу своей банковской карты и обратился в полицию, — сообщили в пресс-службе УМВД России в Крыму.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Гагаринскому району установили личность и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний местный житель, ранее неоднократно судимый за кражи и грабёж.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Ох уж эти случайные знакомые. В Севастополе собутыльник "увёл" у собутыльники деньги

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