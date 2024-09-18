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Охота пуще неволи: в Севастополе мужчина пытался украсть с полки магазина алкоголь. Не первый раз

Охота пуще неволи: в Севастополе мужчина пытался украсть с полки магазина алкоголь. Не первый раз

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 13:05 18.09.2024

46-летний местный житель в состоянии алкогольного опьянения зашел за «добавкой» в один из магазинов в центре города.

Мужчина долго ходил среди стеллажей и витрин, выбирая товар, а когда остался один возле полки с крепким алкоголем, передумал платить и спрятал под одеждой три бутылки виски. Неуклюжий злоумышленник выронил одну из бутылок и привлек к себе внимание, после чего администратор магазина выгнал его на улицу. На улице мужчина достал то, что удалось вынести, и присел на парапете, но мимо проезжали сотрудники ОБ ППСП им. Василия Бузина УМВД России по г. Севастополю, которые обратили на него внимание. Когда полицейские подошли к злоумышленнику, вышел администратор магазина и сообщил о совершенной этим мужчиной краже, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе. 

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Подозреваемого задержали и доставили в ОМВД России по Ленинскому району, он признал вину и раскаялся в содеянном. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ «Кража», ему грозит до двух лет лишения свободы. Отметим, что неудачливый злоумышленник ранее уже был неоднократно судим, в том числе за аналогичное деяние.

источник: пресс-служба УМВД России в Севастополе

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