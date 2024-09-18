Охота пуще неволи: в Севастополе мужчина пытался украсть с полки магазина алкоголь. Не первый раз

Мужчина долго ходил среди стеллажей и витрин, выбирая товар, а когда остался один возле полки с крепким алкоголем, передумал платить и спрятал под одеждой три бутылки виски. Неуклюжий злоумышленник выронил одну из бутылок и привлек к себе внимание, после чего администратор магазина выгнал его на улицу. На улице мужчина достал то, что удалось вынести, и присел на парапете, но мимо проезжали сотрудники ОБ ППСП им. Василия Бузина УМВД России по г. Севастополю, которые обратили на него внимание. Когда полицейские подошли к злоумышленнику, вышел администратор магазина и сообщил о совершенной этим мужчиной краже, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России в Севастополе.