Окна = опасность для детей. Профильные службы Севастополя работают с семьями на опережение

Летний сезон, наполненный теплым воздухом и солнечным светом, приносит не только радость, но и скрытую опасность — риск падения малолетних детей из открытых окон. Чтобы предотвратить такие случаи, профильные службы Севастополя работают на опережение и проводят с родителями систематическую профилактическую работу. Специалисты напоминают: даже кратковременное отсутствие присмотра может привести к трагическим последствиям.

Дети, особенно в возрасте до 9 лет, очень любознательны и порой не осознают опасности. К сожалению, такие происшествия уже имели место в нашем городе. Как минимум — это тяжелые травмы, а в некоторых случаях — угроза жизни ребенка. Родители должны помнить, что наличие москитной сетки не является защитой от выпадения. Ребенок может уверенно опираться на нее, и вместе с сеткой — выпасть из окна, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления по работе с комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав департамента общественной безопасности города Севастополя Ольгу Полетаеву.

Вместе с сотрудниками КДН работу с семьями проводят и представители Спасательной службы Севастополя.

Мы выходим в семьи, которые находятся на учете, и помогаем организовать безопасное пространство для ребёнка в квартире. Обращаем внимание на окна, которые часто остаются открытыми. Москитные сетки — это не препятствие для выпадения. Мы объясняем родителям, что лучше перевести окна в режим микропроветривания или установить ограничители. Также можно просто снять ручки с окон — это один из самых надежных способов защиты, — говорит руководитель ГКУ «Спасательная служба Севастополя» Анатолий Попов.

Спасатели также рекомендуют установить специальные блокираторы и замки на окна.

Важно отметить, что родители могут быть привлечены к административной или даже уголовной ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей, повлекшее угрозу жизни и здоровью ребенка.

В случае чрезвычайной ситуации в быту необходимо звонить по единому номеру службы спасения — 112. Диспетчеры работают круглосуточно и оперативно направляют необходимую помощь.

источник: пресс-служба Правительства Севастополя