Около 17,4 тыс. крымчан получили в 2025 году высокотехнологичную медицинскую помощь

Показатель вырос на 14 % по сравнению с 2024 годом. Лечение проводилось за счет средств федерального бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования. Более 9 тыс. человек получили помощь в медицинских организациях, подведомственных Министерству здравоохранения РК, – поделился Глава Крыма.

При этом наиболее востребованными направлениями стали сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология, травматология и ортопедия.

Также Сергей Аксёнов сообщил, что в 2026 году планируется внедрение новых для республики методов высокотехнологичной медицинской помощи по таким направлениям, как нейро- и сердечно-сосудистая хирургия, детская онкогематология, онкология, травматология и ортопедия.

Сергей Аксёнов резюмировал:

Число пациентов, получающих высокотехнологичную помощь в медицинских учреждениях Крыма, растет с каждым годом. Это значительный вклад в развитие здравоохранения в нашем регионе.

источник: Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым