Олег Газманов и Егор Бероев сыграли в новелле про Крым для киноальманаха «Родные люди»

В видеосервисе Wink (совместное предприятие «Ростелекома» и НМГ) в рамках киноальманаха «Родные люди» 31 октября состоялась премьера новеллы, посвященной Крыму. В ней главные герои в исполнении Егора Бероева («Папа», «Турецкий гамбит», «Перевал Дятлова») и Кристины Исайкиной («Хор», «Водоворот») показали полуостров местом силы, где можно обрести настоящую гармонию.

Проект «Родные люди» рассказывает про отношения близких людей с отсылкой к случившемуся с ними 20 лет назад. Его герои — не только звезды театра и кино, но и российские города и регионы, где разворачиваются события. Помимо Крыма, новеллы альманаха посвящены Астрахани, Нижнему Новгороду, Челябинску, Казани, Санкт-Петербургу, Москве и Крыму.

Режиссером новеллы про Крым выступила Алина Верипя, которая снимала клипы ведущим российским и зарубежным артистам, в числе которых SHAMAN, Ольга Бузова, «РУКИ ВВЕРХ» и др.

В новелле, помимо Егора Бероева и Кристины Исайкиной, также снялись Олег Газманов, Татьяна Сытова («Дорога к дому», «Гурзуф»), Светлана Дорохина («Поддубный», «Жена олигарха») и др.

По сюжету ивент-менеджер Катя после сдачи масштабного проекта решает отдохнуть в горах Крыма. Машина Кати неожиданно глохнет, и она оказывается одна среди виноградников, где знакомится с увлеченным своим делом виноградарем и виноделом Сергеем, который показывает ей, где находится настоящее место силы.

Это удивительный полуостров… С очень открытыми людьми, которые проживают жизнь в состоянии не заканчивающейся сиесты. Энергия и красота, звенящий тишиной воздух… Мы ворвались с бешеной столичной энергией и на второй день поняли, что у этого места другие правила — нужно замедлиться, чтобы прочувствовать и создать то, что мы хотим. Об этом и фильм. Съемки проходили на винзаводе “Массандра”. Переступив порог их «ароматного ватикана», мы почувствовали себя как дома. Нас там встречали, помогали и любили, как родных. Это, безусловно, помогло нам снять все быстро. Все сложилось так, как нужно! — отмечает режиссер Алина Верипя.

Альманах «Родные люди» состоит из восьми новелл разных жанров — драмы, комедии, мелодрамы и приключения. Они рассказывают о том, как за 20 лет изменились жизни главных героев, как изменилась страна вместе с ними и как они пытаются найти общее с детьми, которые сейчас в том же возрасте исканий, что они сами были в 1990-х.

Герои историй — студенты, которые в 90-е учились в одном институте и вместе жили в общежитии. Потом многие разъехались, их пути разошлись и жизни сложились по-разному, но они не потеряли связь и до сих пор общаются, помогают друг другу и делятся общими проблемами. Сокурсники встречаются через 20 лет на юбилее любимого преподавателя. Но сколько всего случится перед этой встречей…

Первые два эпизода «Родных людей» — Челябинск и Казань — вышли в онлайн-кинотеатре Wink 17 октября, далее каждый вторник будет выходить по две новых серии.

В киноальманахе сыграли звезды российского театра и кино — Дмитрий Дюжев, Алексей Макаров, Камиль Ларин, Елена Захарова, Галина Польских, Игорь Миркубанов, Александр Ильин, Егор Бероев, Александра Ребенок, Дмитрий Куличков, Иван Злобин, Олег Газманов, Сергей Чонишвили, Эра Зиганшина и другие.

Производством сериала «Родные люди» занималась Студия творческих инициатив «Открытие» при поддержке Института развития интернета (АНО «ИРИ»). Художественным консультантом сериала является известный режиссер Константин Богомолов, а сняли новеллы режиссеры Олег Асадулин, Андрей Лукашевич, Дмитрий Губарев, Овез Нарлиев, Алина Верипя, Александр Котт. Продюсерами ленты стали Тимофей Носков, Жан Просянов, Татьяна Воронина, Ванда Криницкая и Александр Просянов.