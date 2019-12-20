Олег Зубков пригласил депутатов и чиновников на встречу «Вопросов и ответов» в «Тайган»

Учредитель ялтинского зоопарка «Сказка и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков своеобразно пригласил участников разноведомственного совещания в Госсовете Крыма (о нем подробнее ЗДЕСЬ). В его блоге появилась такая запись:
Приглашаю всех участников данного совещания на встречу «Вопросов и ответов» в Парк львов «Тайган» 22.12.2019 г. в 12-00. Встречу проводит создатель и директор Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Алексеевич Зубков, а также сотрудники зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган», — говорится в записи.
То ли приглашение, то ли извещение, то ли просто «для галочки», мол, приглашали, да никто не пришел. Для прессы, к слову, обязательна аккредитация. Впрочем, скорее всего, именно прессы на встрече «Вопросов и ответов» будет немного, зато будет немало сторонников и защитников Олега Зубкова (судим исключительно по аналогии с