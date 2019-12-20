Олег Зубков пригласил депутатов и чиновников на встречу «Вопросов и ответов» в «Тайган»

Учредитель ялтинского зоопарка «Сказка и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков своеобразно пригласил участников разноведомственного совещания в Госсовете Крыма (о нем подробнее ЗДЕСЬ). В его блоге появилась такая запись: Вниманию депутатов госсовета Республики Крым, а также лиц участвовавших в заседании, состоявшемся 13.12.2019 г. в Госсовета Республики Крым по Парку львов «Тайган»!!! Простим пунктуацию и правописание, все-таки блог, но вот «лица» звучит странно и недружелюбно, согласитесь.

Приглашаю всех участников данного совещания на встречу «Вопросов и ответов» в Парк львов «Тайган» 22.12.2019 г. в 12-00. Встречу проводит создатель и директор Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Алексеевич Зубков, а также сотрудники зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган», — говорится в записи.