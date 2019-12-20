Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | Олег Зубков пригласил депутатов и чиновников на встречу «Вопросов и ответов» в «Тайган»

crimeapress_news

Олег Зубков пригласил депутатов и чиновников на встречу «Вопросов и ответов» в «Тайган»
Скриншот записи О.Зубкова на радио "Аврора"

Олег Зубков пригласил депутатов и чиновников на встречу «Вопросов и ответов» в «Тайган»

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 18:49 20.12.2019

Учредитель ялтинского зоопарка «Сказка и сафари-парка «Тайган» Олег Зубков своеобразно пригласил участников разноведомственного совещания в Госсовете Крыма (о нем подробнее ЗДЕСЬ). В его блоге появилась такая запись: Вниманию депутатов госсовета Республики Крым, а также лиц участвовавших в заседании, состоявшемся 13.12.2019 г. в Госсовета Республики Крым по Парку львов «Тайган»!!!  Простим пунктуацию и правописание, все-таки блог, но вот «лица»  звучит странно и недружелюбно, согласитесь.

Приглашаю всех участников данного совещания на встречу «Вопросов и ответов» в Парк львов «Тайган» 22.12.2019 г. в 12-00. Встречу проводит создатель и директор Ялтинского зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган» Олег Алексеевич Зубков, а также сотрудники зоопарка «Сказка» и парка львов «Тайган», — говорится в записи.

То ли приглашение, то ли извещение, то ли просто «для галочки», мол, приглашали, да никто не пришел. Для прессы, к слову, обязательна аккредитация. Впрочем, скорее всего, именно прессы на встрече «Вопросов и ответов» будет немного, зато будет немало сторонников и защитников Олега Зубкова (судим исключительно по аналогии с пресс-конференцией в Москве). Скорее всего.

Олег Зубков пригласил депутатов и чиновников на встречу «Вопросов и ответов» в «Тайган»

Комментарии для сайта Cackle
Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2019 гг.