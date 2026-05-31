Ольга Каленкович от нотариального сообщества Севастополя приняла участие в работе отчетно-выборной конференции СРОО ВОС

28 мая 2026 года состоялась вторая отчетно-выборная конференция Севастопольской региональной общественной организации Всероссийского общества слепых. Представитель Нотариальной палаты города Севастополя Ольга Каленкович, приглашенная на конференцию, выступила с приветственным словом, в котором говорилось, что:

… несмотря на отсутствие целевого финансирования общества, в котором 307 членов, пройденный отрезок времени в работе Севастопольской РОО ВОС завершен успешно, на посту ответственный, жизнерадостный и открытый руководитель и организатор, заботящийся о своих членах, небезразличный к их судьбе, трудностям, с которыми сталкиваются незрячие или слабовидящие люди, пытающийся помочь им успешно адаптироваться всесторонне жить. Нотариальная палата города Севастополя не стоит в стороне, на постоянной основе помогает и поддерживает общество, ко дню рождения Общества и накануне конференции подарила раскладные столы в количестве 7 штук, которые помогут гибко организовать пространство клуба с целью проведения различных мероприятий с участием членов общества.

Ольга Каленкович пожелала всем присутствующим продуктивной и конструктивной работы, взвешенных решений, в т.ч. осознанном выборе при голосовании на новый срок кандидата на должность председателя Севастопольской РОО ВОС.

В повестке конференции помимо выборов председателя Севастопольской РОО ВОС, стояли другие важные вопросы деятельности общества — отчёт о работе правления Севастопольской РОО ВОС за период с 2023 по 2026 годы , отчёт о работе Севастопольской контрольно-ревизионной комиссии ВОС за период с 2023 по 2026 годы, выборы делегатов на 24-ый съезд ВОС и другие.

В рамках конференции была переизбрана председатель региональной организации Наталия Челюскина, с чем ее поздравляем и желаем дальнейшей плодотворной работы! — отмечают в Нотариальной палате Севастополя.

источник: Нотариальная палата города Севастополя

