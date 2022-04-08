Она не пропала без вести, она убита. Севастопольские полицейские задержали преступника

Ранее мы сообщали о розыске 24-летней Маргариты. Девушка ушла устраиваться на работу 30 марта… и не вернулась домой. Увы, найдено ее тело. Речь идет о насильственной смерти. Севастопольские полицейские сработали профессионально и оперативно. Убийца задержан.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции выяснили, где могла находиться девушка накануне своего исчезновения, и установили лицо, с которым она в последний раз контактировала. Отрабатывая наиболее вероятную версию, оперативники установили, что к исчезновению жительницы Севастополя может быть причастен 42-летний строитель, ранее судимый за разбой. Благодаря грамотно выстроенной правоохранителями беседе, мужчина признался в совершении тяжкого преступления. Подозреваемый рассказал, что познакомился с девушкой в социальной сети для совместного времяпрепровождения, встретился с ней и вместе они направились в дом, где он выполнял отделочные работы. Находясь в доме, в результате внезапно возникнувшей ссоры, мужчина задушил свою гостью и, чтобы скрыть следы преступления, спрятал её тело в канализационной яме, расположенной во дворе дома, — сообщает пресс-служба Управления МВД по г. Севастополю.

В Следственном комитете информацию уточнили:

По подозрению в убийстве был задержан житель Гагаринского района, ранее судимый за разбой, работающий строителем. Следственным отделом по Нахимовскому району города Севастополя установлено, что вечером 30 марта девушка пришла в частный дом, где ее знакомый делал ремонт. Между ними завязалась ссора, в ходе которой мужчина удушил спутницу шнурком от одежды и спустил тело в колодец, завалив его строительным мусором. Свою вину в совершенном преступлении задержанный признал, ему предъявлено обвинение по вышеуказанной статье УК РФ. Следствие готовится выйти в суд с ходатайством об избрании в отношении его меры пресечения виде заключения под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в том числе предполагаемое орудие убийства – два отрезка шнура. В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ, материалы переданы в следственные органы для принятия процессуального решения. В действиях задержанного усматриваются признаки преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

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