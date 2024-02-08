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Они всё-таки странные… На Украине главу Верховного суда обвинили в госизмене
фото: pikist.com

Они всё-таки странные… На Украине главу Верховного суда Крыма обвинили в госизмене

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 15:13 08.02.2024

Госбюро расследований (ГБР) Украины предъявило нынешнему председателю Верховного суда Крыма обвинение в госизмене и направило дело в суд. Об этом сообщили в украинском ведомстве.

Обвиняется в государственной измене (ч. 1 ст. 111 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет с конфискацией имущества, — говорится в сообщении в Telegram-канале ГБР.

Обвинительный акт, уточнили в ведомстве, направлен в суд. Имя и фамилия судьи в сообщении не уточняются, однако известно, что в настоящее время председателем суда является Игорь Радионов, назначенный на эту должность указом президента РФ Владимира Путина.

источник: ТАСС

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