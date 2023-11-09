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Онкологи в у провели уникальную операцию по удалению у пациентки огромной опухоли
фото: пресс-служба Министерства здравоохранения РК

Онкологи в Крыму провели уникальную операцию по удалению у пациентки огромной опухоли

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 10:05 09.11.2023

Специалисты ГБУЗ РК «Крымский республиканский онкологический клинический диспансер имени В.М. Ефетова» провели операцию по удалению огромной опухоли в забрюшинном пространстве у пациентки.

66-летняя женщина долгое время не обращалась к врачам, не чувствуя каких-либо симптомов заболевания. Решив похудеть, пациентка сбросила 20 килограммов и обнаружила, что объем талии при этом не уменьшается. В связи с этим, в сентябре этого года женщина обратилась в медицинскую организацию для обследования.  Как рассказал лечащий врач пациентки – хирург-онколог онкоабдоминального отделения КРОКД им. В. М. Ефетова Аль-Нсоур Джамаль, по результатам компьютерной томографии у пациентки в забрюшинном пространстве было выявлено новообразование диаметром более 40 сантиметров и массой около 15 килограммов. По КТ признакам, предварительно, новообразование является липосаркомой (опухолью из жировой ткани), — рассказали в пресс-службе Министерства здравоохранения РК. 

После тщательного обследования и консультации специалистов разного профиля, онкологами было принято решение проводить радикальное оперативное вмешательство.

По словам и. о. заместителя главного врача КРОКД им. В. М. Ефетова Александра Бабича, сложность данной операции заключается в том, что опухоль врастала в крупные сосуды (артерии и вены) и в почку. Поэтому оперативное вмешательство выполнялось на нескольких этажах брюшной полости. Специалисты удалили огромное новообразование, протезировали некоторые части сосудов, которые невозможно было сохранить. Кроме того, во время операции опухоль была удалена вместе с почкой, после чего здоровый орган был имплантирован обратно. Хирургическое вмешательство длилось более 4 часов, часть операции была выполнена с использованием аппарата искусственного кровообращения. Далее женщине предстоит этап восстановления, после чего она сможет вернуться к привычной жизни, исключив тяжелые физические нагрузки.

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Опухоли подобных размеров встречаются крайне редко, поскольку их удаётся выявить на более ранних стадиях.

Министерство здравоохранения Республики Крым напоминает крымчанам, что регулярное прохождение диспансеризации и профилактического медицинского осмотра необходимо даже, если ничего не беспокоит. Обследование позволит выявить нарушения здоровья на ранних этапах и своевременно назначить необходимое лечение.

По информации пресс-службы Министерства здравоохранения Республики Крым

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