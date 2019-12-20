Онлайн-сервис для приема жалоб бизнеса на давление правоохранителей уже работает

Сообщить о давлении со стороны правоохраниетелей — МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры — теперь можно на цифровой платформе
Ее особенность в том, что к рассмотрению обращения можно подключить деловые объединения и бизнес-омбудсмена.
С помощью платформы можно пожаловаться, в частности:
- на нарушение процессуальных сроков;
- провокацию дачи взятки;
- необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб;
- незаконное применение физической силы, специальных средств, оружия;
- необоснованное задержание;
- незаконное изъятие документов, носителей информации;
- затягивание сроков изъятия или возврата имущества.
Подать жалобу вправе собственник (учредитель, акционер) юрлица, его единоличный исполнительный орган, их представители и др. Для этого нужно:
- зарегистрироваться на платформе, заполнив форму или авторизовавшись через подтвержденную учетную запись Единого портала госуслуг;
- заполнить форму обращения. К ней можно прикрепить сканы подтверждающих документов;
- прикрепить документы, подтверждающие полномочия заявителя (перечень документов различается в зависимости от того, кем является заявитель);
- указать, нужно ли отправлять обращение в деловые объединения, бизнес-омбудсмену.
Жалоба должна пройти модерацию. На этом этапе у заявителя могут запросить уточняющую информацию или отклонить обращение, в частности, из-за отсутствия обязательных сведений. Если обращение пройдет модерацию, за ходом его рассмотрения можно следить в личном кабинете на сайте платформы.
Правоохранительные органы рассмотрят обращение в течение 30 календарных дней, а деловые объединения и бизнес-омбудсмен — в течение 20 календарных дней. Срок начинает течь на следующий день после прохождения модерации.
Ответ поступит в личный кабинет на сайте платформы. Заявитель сможет оценить ответ и сообщить, была ли решена проблема.
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