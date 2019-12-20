Онлайн-сервис для приема жалоб бизнеса на давление правоохранителей уже работает

Сообщить о давлении со стороны правоохраниетелей — МВД, ФСБ, Следственного комитета, Генпрокуратуры — теперь можно на цифровой платформе «ЗаБизнес.рф» .

Ее особенность в том, что к рассмотрению обращения можно подключить деловые объединения и бизнес-омбудсмена.

С помощью платформы можно пожаловаться, в частности:

на нарушение процессуальных сроков;

провокацию дачи взятки;

необоснованный отказ в удовлетворении ходатайств и жалоб;

незаконное применение физической силы, специальных средств, оружия;

необоснованное задержание;

незаконное изъятие документов, носителей информации;

затягивание сроков изъятия или возврата имущества.

Подать жалобу вправе собственник (учредитель, акционер) юрлица, его единоличный исполнительный орган, их представители и др. Для этого нужно:

зарегистрироваться на платформе, заполнив форму или авторизовавшись через подтвержденную учетную запись Единого портала госуслуг;

заполнить форму обращения. К ней можно прикрепить сканы подтверждающих документов;

прикрепить документы, подтверждающие полномочия заявителя (перечень документов различается в зависимости от того, кем является заявитель);

указать, нужно ли отправлять обращение в деловые объединения, бизнес-омбудсмену.

Жалоба должна пройти модерацию. На этом этапе у заявителя могут запросить уточняющую информацию или отклонить обращение, в частности, из-за отсутствия обязательных сведений. Если обращение пройдет модерацию, за ходом его рассмотрения можно следить в личном кабинете на сайте платформы.

Правоохранительные органы рассмотрят обращение в течение 30 календарных дней, а деловые объединения и бизнес-омбудсмен — в течение 20 календарных дней. Срок начинает течь на следующий день после прохождения модерации.

Ответ поступит в личный кабинет на сайте платформы. Заявитель сможет оценить ответ и сообщить, была ли решена проблема.