Онлайн-трансляции с площадки проведения фестиваля «Таврида.АРТ» привлекли 30 млн просмотров

Онлайн-трансляции событий в рамках фестиваля «Таврида.АРТ» набрали более 29,9 млн просмотров, этот показатель превысил результат прошлого года на 11 млн или 58%. Из них более 13,8 млн просмотров привлекли события форума «Россия – страна возможностей», который в этом году впервые в рамках фестиваля провела одноименная президентская платформа.

Онлайн-трансляции позволили увеличить аудиторию фестиваля в тысячи раз: на каждого участника, побывавшего на площадке, приходится 6 тысяч просмотров на различных ресурсах арт-кластера «Таврида» и наших партнеров. Это доказывает востребованность и актуальность фестиваля, он важен и нужен людям. Он их вдохновляет жить и развиваться. Все ключевые события «Тавриды.АРТ» остаются в открытом доступе – зрители из любой точки мира могут в любой момент погрузиться в атмосферу фестиваля, – цитирует пресс-служба руководителя арт-кластера «Таврида» Сергея Першина.

Прямая трансляция форума «Россия – страна возможностей», который проводился при партнерстве с фестивалем «Таврида.АРТ» с 8 по 12 сентября в Крыму, собрала более 13,8 млн просмотров.

Отрадно, что к форуму подключилось такое большое количество людей со всей страны. Ведь далеко не все могли приехать в Крым, на площадку проведения мероприятия. Только вслушайтесь – более 13,8 миллионов просмотров собрала трансляция нашего форума в социальных сетях. Это показывает, что нам удалось провести яркое, необычное и интересное мероприятие, нашедшее отклик у большого количества разных людей со всей России, позволило показать всю палитру возможностей, которые предоставляет наша платформа, а также рассказать истории успеха наших участников, мотивирующие других не стоять на месте и не упускать свой шанс, – говорит генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Фестиваль, проходивший в смешанном онлайн- и офлайн-режиме, впервые предложил интернет-аудитории интерактивные форматы вовлечения: зрители участвовали в голосованиях и опросах, общались с ведущими и звездами в комментариях.

Самыми популярными у онлайн-аудитории стали вечерние трансляции событий на главной сцене фестиваля. Трансляция 10 сентября собрала более 6,9 млн просмотров, 9 сентября – около 4,3 млн, 11 сентября – более 3,3 млн. Особой популярностью среди мероприятий образовательной программы пользовались лекция помощника Президента Российской Федерации Андрея Фурсенко «Синтез науки и искусства как инструмент развития страны», мотивационный сторителлинг «Ты – это самое важное», модератором которого выступил соорганизатор Всероссийской акции взаимопомощи «МЫВМЕСТЕ», Председатель Совета Ассоциации волонтерских центров, руководитель платформы ДОБРО.РФ Артем Метелев.

Зрители увидели выступления хедлайнеров фестиваля – резидентов арт-кластера «Таврида» вместе с Manizha, Клавой Кокой, Дианой Арбениной, Димой Биланом и другими известными исполнителями, а также арт-шествие участников фестиваля в необычных костюмах, шоу дронов в ночном небе, парад судов во главе с трехмачтовым фрегатом «Херсонес» под алыми парусами, показ одежды молодых российских дизайнеров, мюзикл «В порту», театрально-цирковой спектакль «Кулибин» и множество других ярких событий.

Включения из студии помогли связать многогранные форматы фестиваля в единый сюжет и создать эффект присутствия на площадке, погрузить зрителей в атмосферу «Тавриды.АРТ». Гостями студии стали министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова, композитор, продюсер, пианист и певец Игорь Крутой, управляющий директор «Русской Медиагруппы» Дмитрий Медников, дизайнер и модельер Игорь Чапурин, композитор, продюсер и общественный деятель Игорь Матвиенко, руководитель бизнес-школы RMA Кирилл Кулаков, программный директор «Нашего радио» Анастасия Рогожникова, MANIZHA, Диана Арбенина, Клава Кока, ХАННА, Анет Сай, ST, группа «Город 312» и многие другие.

Все трансляции доступны в официальных аккаунтах арт-кластера «Таврида» и платформы «Россия – страна возможностей» во социальных сетях Вконтакте, Одноклассники и на сайтах проектов.

фото: пресс-служба арт-кластера «Таврида.АРТ»