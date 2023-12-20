Онлайн-голосование на выборах Президента России пройдет в 29 регионах. В том числе в Крыму и Севастополе

Голосование пройдет с 15 по 17 марта 2024 года.

Дистанционное электронное голосование (ДЭГ) впервые будет применено на выборах Президента России. Проголосовать онлайн смогут жители 29 регионов. Такое решение было принято на заседании Центризбиркома РФ.

ДЭГ на выборах Главы государства, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года, будет использоваться в Московской, Архангельской, Белгородской, Владимирской, Воронежской, Калининградской, Калужской, Курской, Липецкой, Мурманской, Нижегородской, Новгородской, Новосибирской, Оренбургской, Псковской, Ростовской, Свердловской, Томской, Тульской, Челябинской, Ярославской областях. Также в Карелии, Чувашии, Крыму, Алтайском, Камчатском, Пермском краях, Москве, Севастополе и Ненецком Автономном округе.

Для того чтобы проголосовать на федеральной платформе ДЭГ, избирателю необходимо подать заявление в период, который начинается за 45 дней до дня голосования и заканчивается за 3 дня до него (с 29 января по 11 марта).

Глава ЦИК РФ Элла Памфилова отметила, что дистанционное голосование расширяет возможности для избирателей.

Есть досрочное голосование, голосование в труднодоступных местах… Мы даем возможность избирателю выбрать то, что для него приемлемо и удобно в данный момент, — сказала она.

Также Памфилова назвала провокацией, высказывания некоторых людей о том, что регионы, в которых нет дистанционного голосования, будут ущемлены в правах.

Это — вранье, как раз ЦИК многообразие и равные права обеспечивает. Если всего этого многообразия форм голосования бы не было, люди, которые хотели бы проголосовать, они бы это сделать не смогли, — добавила она.

Отсутствие возможности использования ДЭГ за рубежом, Памфилова объяснила «нескончаемым потоком западных санкций» в сторону РФ.

ТАСС отмечает, что в Москве на избирательных участках, оборудованных терминалами электронного голосования, смогут без бумажного бюллетеня проголосовать иногородние избиратели, не зарегистрированные в столице. Таким избирателям необходимо подать за три дня до первого дня голосования заявление с использованием механизма «Мобильный избиратель». При этом с помощью терминалов электронного голосования они смогут проголосовать на любом участке, а бумажным бюллетенем только на том участке, который был указан в заявлении по «Мобильному избирателю».

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.