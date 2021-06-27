Горячие новости
Главная | Новости Севастополя | Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе на 27 июня: заболевших почти в 5 раз больше, чем выздоровевших

crimeapress_news



реклама в крыму
Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе на 27 июня: заболевших почти в 5 раз больше, чем выздоровевших

Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе на 27 июня: заболевших почти в 5 раз больше, чем выздоровевших

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Севастополя 18:53 27.06.2021

По состоянию на 27 июня в Севастополе зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19. 23 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 69 до 89 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16 271 человек. В настоящий момент выздоровели 14 527 человек, 726 умерли. Под наблюдением находится 380 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», — сообщили в правительстве Севастополя.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% горожан.

Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе на 27 июня: заболевших почти в 5 раз больше, чем выздоровевших

Комментарии для сайта Cackle
Добавить предприятие
ДОБАВИТЬ ПРЕДПРИЯТИЕ - КОМПАНИЮ
ПОДАТЬ ОБЪЯВЛЕНИЕ - РЕКЛАМУ

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2021гг.