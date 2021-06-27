Оперативная сводка по COVID-19 в Севастополе на 27 июня: заболевших почти в 5 раз больше, чем выздоровевших

По состоянию на 27 июня в Севастополе зарегистрированы 111 новых случаев заболевания COVID-19. 23 человека выписаны после выздоровления. Умерли три человека в возрасте от 69 до 89 лет. Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 16 271 человек. В настоящий момент выздоровели 14 527 человек, 726 умерли. Под наблюдением находится 380 человек – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

В городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях. Работают мобильные прививочные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, возле торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall», внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall», в музее-заповеднике «Херсонес Таврический», — сообщили в правительстве Севастополя.

Для формирования коллективного иммунитета необходимо привить не менее 60% горожан.