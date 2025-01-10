Оперативники Севастополя задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковского счета. А виной тому — азарт

Полицейские установили, что мужчина проживал совместно с 31-летней возлюбленной и в один из дней предложил ей расслабиться и выпить немного спиртного. Увлекшись горячительными напитками, женщина уснула, а ее сожитель решил развлечься игрой в онлайн-казино и проиграл все свои сбережения. Мужчина осознал, что более продолжать игру он не сможет ввиду отсутствия денег, поэтому разбудил возлюбленную и попросил сказать код от её интернет-банкинга. Поскольку женщина была пьяна, не задумываясь, она сообщила код и продолжила отдыхать, в то время как злоумышленник перевел с ее банковского счета несколько тысяч рублей и снова начал игру. В течение ночи он проиграл более 80 тысяч рублей сожительницы, которые переводил через приложение банка на свою карту. На утро, осознав, что с банковского счета списана крупная сумма денег, которую сожитель проиграл в азартной игре, потерпевшая выгнала его из квартиры. Мужчина обещал вернуть похищенные денежные средства, однако в дальнейшем ничего для этого не предпринял, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю.