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Молодой, дерзкий, наглый. В Севастополе задержали вымогателя

Оперативники Севастополя задержали подозреваемого в краже денежных средств с банковского счета. А виной тому — азарт

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 11:31 10.01.2025

Азартные игры вынудили 34-летнего севастопольца пойти на преступление.

Полицейские установили, что мужчина проживал совместно с 31-летней возлюбленной и в один из дней предложил ей расслабиться и выпить немного спиртного. Увлекшись горячительными напитками, женщина уснула, а ее сожитель решил развлечься игрой в онлайн-казино и проиграл все свои сбережения. Мужчина осознал, что более продолжать игру он не сможет ввиду отсутствия денег, поэтому разбудил возлюбленную и попросил сказать код от её интернет-банкинга. Поскольку женщина была пьяна, не задумываясь, она сообщила код и продолжила отдыхать, в то время как злоумышленник перевел с ее банковского счета несколько тысяч рублей и снова начал игру. В течение ночи он проиграл более 80 тысяч рублей сожительницы, которые переводил через приложение банка на свою карту. На утро, осознав, что с банковского счета списана крупная сумма денег, которую сожитель проиграл в азартной игре, потерпевшая выгнала его из квартиры. Мужчина обещал вернуть похищенные денежные средства, однако в дальнейшем ничего для этого не предпринял, — озвучили детали происшествия в пресс-службе УМВД России по г. Севастополю. 

Сотрудники уголовного розыска ОМВД России по Нахимовскому району задержали злоумышленника, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до шести лет лишения свободы.

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источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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