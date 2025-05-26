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Новости Республики
Оперативники в Севастополе задержали курьера мошенников, похитившего у пенсионера более 800 тысяч рублей
фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

Оперативники в Севастополе задержали курьера мошенников, похитившего у пенсионера более 800 тысяч рублей

Опубликовал: КрымPRESS в Происшествия 15:09 26.05.2025

В полицию Севастополя обратился 77-летний местный житель с заявлением о том, что стал жертвой мошеннической схемы «Ваш родственник стал виновником ДТП».

Полицейские выяснили, что вечером пожилому мужчине позвонила девушка, представилась его дочерью, и сообщила, что по её вине произошло дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими. Далее в разговоре с пенсионером лжеследователь потребовал для освобождения от уголовной ответственности «родственницы» собрать имеющуюся в доме наличность, упаковать в пакет и передать водителю такси. В точности выполнив указания по телефону, потерпевший передал все свои сбережения – 205 тысяч рублей, почти 6 тысяч долларов США и 300 евро ничего не подозревавшему таксисту, который доставил свёрток в Симферополь и передал незнакомому мужчине, — озвучили детали дела в пресс-службе Правительства Севастополя. 

Оперативники в Севастополе задержали курьера мошенников, похитившего у пенсионера более 800 тысяч рублей

фото: скрин видео пресс-службы УМВД России в Севастополе

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Управления уголовного розыска УМВД России по г. Севастополю установили личность подозреваемого и задержали его в г. Алушта, в тот момент, когда он собирался уехать в домой, в Ростов. Ранее судимый за нарушения ПДД «гастролёр» рассказал, что прибыл на криминальные заработки в Крым, а похищенные обманом деньги в общей сумме 806 тысяч рублей успел перечислить своим анонимным кураторам.

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В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», ему грозит до шести лет лишения свободы.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю

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