Прямо сейчас:
Главная | Происшествия | МВД Крыма | Операция «Анаконда». В Крыму пресекли факт сбыта сильнодействующего синтетического наркотика
актуально в республике
Операция «Анаконда». В у пресекли факт сбыта сильнодействующего синтетического наркотика

Операция «Анаконда». В Крыму пресекли факт сбыта сильнодействующего синтетического наркотика

Опубликовал: CrimeaPRESS в МВД Крыма 13:18 12.12.2023

Причем в крупном размере.

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым в ходе несения службы в рамках проведения операции «Анаконда», на маршруте патрулирования улиц города Симферополя заметили молодого человека, который при виде полицейских заметно занервничал.  Инспекторы остановили пешехода для проверки документов. На вопрос о том, имеются ли при себе какие-либо запрещенные веществ, молодой человек ответил… утвердительно. Он пояснил, что в поясной сумке, надетой на нем, находятся наркотики, которые он приобрел ранее через Интернет-сайт с целью сбыта путем закладок на территории города.

Сотрудники полиции вызвали на место следственно-оперативную группу, которая задокументировала факт добровольной выдачи молодым человеком синтетических наркотических средств. Злоумышленником оказался 20-летний гражданин одного из государств в Центральной Азии. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой признано синтетическим наркотическим средством «мефедрон» общим весом 95 граммов. В результате обыска, проведенного оперативниками по месту проживания злоумышленника, полицейские выявили весы, мерную ложку и упаковочный материал в виде зип-пакетов, — сообщили в МВД по РК.

Благодаря профессиональным и своевременным действиям сотрудников полиции порядка 500 разовых доз не дошли до потенциальных потребителей.

Узнайте больше:  Крымские полицейские в Москве и Подмосковье задержали подозреваемых в краже из дома в Алуште

В отношении задержанного следствием ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Согласно санкции статьи, молодому человеку может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшее оперативные и следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.

Просмотры: 23

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: МВД России в Крыму

Комментарии для сайта Cackle
МВД России в Крыму
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.