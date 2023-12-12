Операция «Анаконда». В Крыму пресекли факт сбыта сильнодействующего синтетического наркотика

Причем в крупном размере.

Сотрудники отдельного специализированного батальона ДПС ГИБДД МВД по Республике Крым в ходе несения службы в рамках проведения операции «Анаконда», на маршруте патрулирования улиц города Симферополя заметили молодого человека, который при виде полицейских заметно занервничал. Инспекторы остановили пешехода для проверки документов. На вопрос о том, имеются ли при себе какие-либо запрещенные веществ, молодой человек ответил… утвердительно. Он пояснил, что в поясной сумке, надетой на нем, находятся наркотики, которые он приобрел ранее через Интернет-сайт с целью сбыта путем закладок на территории города.

Сотрудники полиции вызвали на место следственно-оперативную группу, которая задокументировала факт добровольной выдачи молодым человеком синтетических наркотических средств. Злоумышленником оказался 20-летний гражданин одного из государств в Центральной Азии. Изъятое вещество направлено на экспертизу, по результатам которой признано синтетическим наркотическим средством «мефедрон» общим весом 95 граммов. В результате обыска, проведенного оперативниками по месту проживания злоумышленника, полицейские выявили весы, мерную ложку и упаковочный материал в виде зип-пакетов, — сообщили в МВД по РК.

Благодаря профессиональным и своевременным действиям сотрудников полиции порядка 500 разовых доз не дошли до потенциальных потребителей.

В отношении задержанного следствием ОП № 2 «Киевский» УМВД России по г. Симферополю возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 228.1 УК РФ. Согласно санкции статьи, молодому человеку может грозить максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет. Судом злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшее оперативные и следственные действия, направленные на установление иных лиц, причастных к незаконному обороту наркотиков.