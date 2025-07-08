Операция «Нелегал — 2025» в Крыму: наложены штрафы на сумму 2.6 млн рублей

В результате выявлено и пресечено более 870 нарушений миграционного законодательства, связанных с незаконным осуществлением трудовой деятельности, несоблюдением правил пребывания и въезда на территорию России, организацией незаконной миграции, фиктивной постановкой граждан, в том числе приезжих, на учёт, а также использованием иностранцем поддельного документа.

Так, в г. Феодосии мужчина предъявил полицейским паспорт с поддельным штампом о пересечении государственной границы. Документ изъят и направлен на экспертизу. Житель Бахчисарайского района предоставлял мигрантам, нелегально находившимся на территории России, спальные места в хостеле для проживания без оформления регистрации. Задержаны трое нелегалов. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 322.1 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, на территории г. Симферополя установлена 28-летняя местная жительница, фиктивно зарегистрировавшая троих приезжих граждан без намерения фактического предоставления им жилого помещения. Женщина стала фигуранткой уголовного дела, возбуждённого по ст. 322.3 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

По итогам рейдов сотрудниками отдела иммиграционного контроля Управления по вопросам миграции МВД по Республике Крым принято 21 решение о выдворении и депортации нарушителей за пределы Российской Федерации. Сейчас 18 приезжих помещены в центр временного содержания иностранных граждан. Всем им будет закрыт въезд на территорию страны сроком на 5 и 10 лет.

Всего по результатам рассмотрения протоколов об административных правонарушениях наложено административных штрафов на общую сумму более 2 миллионов 600 тысяч рублей.

источник: пресс-служба МВД по Республике Крым