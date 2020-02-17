Опоры освещения, вывезенные с ул. Большая Морская, переданы на ответственное хранение

Опоры, вывезенные с ул. Большая Морская, в дальнейшем планируют привести в порядок и использовать для освещения города.

Все опоры освещения, которые подлежат замене в процессе реконструкции ул. Большая Морская, поступают на базу учреждения «Горсвет». Мы приведем в порядок те фонари, которые возможно восстановить и планируем установить их на Центральной горке у Владимирского собора, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ГБУ «Горсвет» Ильгизара Шамсутдинова.