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Опоры освещения, вывезенные с ул. Большая Морская, переданы на ответственное хранение

Опоры освещения, вывезенные с ул. Большая Морская, переданы на ответственное хранение

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 20:24 17.02.2020

Опоры, вывезенные с ул. Большая Морская, в дальнейшем планируют привести в порядок и использовать для освещения города.

Все опоры освещения, которые подлежат замене в процессе реконструкции ул. Большая Морская, поступают на базу учреждения «Горсвет». Мы приведем в порядок те фонари, которые возможно восстановить и планируем установить их на Центральной горке у Владимирского собора, – цитирует пресс-служба Правительства Севастополя директора ГБУ «Горсвет» Ильгизара Шамсутдинова.

Опоры освещения, вывезенные с ул. Большая Морская, переданы на ответственное хранение Опоры освещения, вывезенные с ул. Большая Морская, переданы на ответственное хранение Опоры освещения, вывезенные с ул. Большая Морская, переданы на ответственное хранение Опоры освещения, вывезенные с ул. Большая Морская, переданы на ответственное хранение

В рамках реконструкции ул. Большая Морская будет установлено порядка 130 опор освещения.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя

Опоры освещения, вывезенные с ул. Большая Морская, переданы на ответственное хранение

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