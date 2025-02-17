Определен порядок проведения заочного голосования при принятии решений общим собранием членов СНТ или ОНТ

Определен порядок проведения заочного голосования при принятии решений общим собранием членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с использованием ЕПГУ. То есть, реализован Федеральный закон от 22.07.2024 N 211-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».