Определен порядок проведения заочного голосования при принятии решений общим собранием членов СНТ или ОНТ

Определен порядок проведения заочного голосования при принятии решений общим собранием членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с использованием ЕПГУ. То есть, реализован Федеральный закон от 22.07.2024 N 211-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Постановление Правительства РФ от 04.02.2025 N 104 «Об утверждении Правил проведения заочного голосования при принятии решений общим собранием членов садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»
источник: КонсультантПлюс
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