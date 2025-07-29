Прямо сейчас:
Главная | Нотариальная палата Севастополя | Определены допкатегории лиц, которые освобождаются от уплаты госпошлины при подаче искового заявления в суд﻿
Новости Республики

Определены допкатегории лиц, которые освобождаются от уплаты госпошлины при подаче искового заявления в суд﻿

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 14:54 29.07.2025

Федеральный закон от 23.07.2025 N 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Предусмотрено освобождение от уплаты государственной пошлины при обращении в Верховный суд РФ, суды общей юрисдикции, мировые суды при обращении с заявлениями об установлении фактов, имеющих юридическое значение, следующими лицами, в частности: ветеранами боевых действий, мобилизованными гражданами, военнослужащими некоторых правоохранительных органов, добровольцами, участниками СВО.

Узнайте больше:  Подписан закон, направленный на защиту жилищных прав бывших членов семьи собственника, отказавшихся от приватизации жилого помещения﻿

Также законом определен перечень документов, представляемых для подтверждения гражданами права на указанную льготу.

источник: Нотариальная палата Севастополя

голоса
Оцените материал
Просмотры: 4

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

0 комментариев
Новые
Старые Популярные
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии

С тегами:

Новости Крыма сегодня

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

реклама в крыму

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2025гг.

0
Оставьте комментарий! Напишите, что думаете по поводу статьи.x