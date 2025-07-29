Определены допкатегории лиц, которые освобождаются от уплаты госпошлины при подаче искового заявления в суд﻿

Федеральный закон от 23.07.2025 N 230-ФЗ «О внесении изменений в статью 333.36 части второй Налогового кодекса Российской Федерации»

Предусмотрено освобождение от уплаты государственной пошлины при обращении в Верховный суд РФ, суды общей юрисдикции, мировые суды при обращении с заявлениями об установлении фактов, имеющих юридическое значение, следующими лицами, в частности: ветеранами боевых действий, мобилизованными гражданами, военнослужащими некоторых правоохранительных органов, добровольцами, участниками СВО.

Также законом определен перечень документов, представляемых для подтверждения гражданами права на указанную льготу.

источник: Нотариальная палата Севастополя