Определены допкатегории лиц, которые освобождаются от уплаты госпошлины при подаче искового заявления в суд﻿

Предусмотрено освобождение от уплаты государственной пошлины при обращении в Верховный суд РФ, суды общей юрисдикции, мировые суды при обращении с заявлениями об установлении фактов, имеющих юридическое значение, следующими лицами, в частности: ветеранами боевых действий, мобилизованными гражданами, военнослужащими некоторых правоохранительных органов, добровольцами, участниками СВО.
Также законом определен перечень документов, представляемых для подтверждения гражданами права на указанную льготу.
источник: Нотариальная палата Севастополя
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С тегами: Нотариальная палата Севастополя