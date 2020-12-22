Определены финалисты конкурса на замещение должности главы администрации Ялты. Не без скандала

«…Теперь нас только двое, но то же в нас стремленье роковое».

22 декабря состоялся конкурс на замещение должности главы администрации Ялты. В нем принимали участие трое: врио главы администрации Янина Павленко, юрист, предприниматель Надежда Обухова (в 2017 году она так же подавала документы на аналогичный конкурс), начальник юридического департамента ялтинской администрации Михаил Воронов. Еще один претендент — Сергей Бойцов – накануне конкурса забрал документы.

В финал (ожидаемо) вышли Янина Павленко (набрала 79 баллов) и Михаил Воронов (в активе – 62 балла). В духе времени параллельно велось интерактивное голосование.

В голосовании приняли участие 6 042 человека. За Воронова Михаила Андреевича отдали свой голос 665 человек. Это 11,1%. За Павленко Янину Петровну отдали свой голос 5 377 человек. Это 88,99%, – рассказала глава конкурсной комиссии, вице-премьер РК Анна Анюхина.

Она напомнила, что подача документов была открыта до 10 декабря. Конкурс проходил онлайн в прямом эфире телеканала “Крым 24”. Благодаря этой трансляции, стало известно о скандале.

Надежда Обухова сняла свою кандидатуру в прямом эфире, так как комиссия не ответила на её вопрос о наличии у кандидатов справок о несудимости. По её мнению, положение о конкурсе не соответствует законодательству. Обухова уже подала иск в суд, первое заседание назначили на 14 января.

Я снимаю свою кандидатуру, будем с вами разговаривать уже в суде, – заявила она и удалилась из аудитории.

Собеседования длились около часа. Уже в 11:30 конкурсная комиссия озвучила имена финалистов.

Что дальше? Сегодня в 15 часов соберется сессия Ялтинского горсовета. Депутаты выберут главу администрации. Не будем оригинальными, если утвердительно предположим: это будет женщина.