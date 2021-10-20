Опрос: 3 из 4 вакцинированных матерей против прививки детей от COVID-19

Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассчитывает, что вакцинация детей от коронавируса начнется к январю 2022 года . Однако, по итогам опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны, 3 из 4 однозначно или скорее не готовы сделать прививку от COVID-19 своему ребенку.

Только каждый девятый россиянин однозначно готов сделать прививку от коронавируса своему ребенку, еще 15% — скорее готовы. Противников вакцинации несовершеннолетних большинство: однозначно не готовы сделать прививку 40% родителей, 34% скорее не готовы. Среди отцов сторонников вакцинации подростков в 1,5 раза больше, чем среди матерей — 31% против 20%. Привитые родители выступают за вакцинацию своих детей почти в 3 раза чаще непривитых (35 и 12% соответственно). Впрочем и среди вакцинированных отцов и матерей большинство пока не решается прививать несовершеннолетних (60 и 74% соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Следует отметить, что по сравнению с аналогичным опросом , проведенным в июле 2021 года, общая доля родителей, готовых к вакцинации своих детей, несколько снизилась (с 31 до 26%).

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 187

Время проведения: 11—13 октября 2021 года

Исследуемая совокупность: родители детей 12—17 лет

Размер выборки: 500 респондентов