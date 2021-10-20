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Опрос: 3 из 4 вакцинированных матерей против прививки детей от COVID-19

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Севастополя 14:22 20.10.2021

Главный врач московской городской клинической больницы № 52 Марьяна Лысенко рассчитывает, что вакцинация детей от коронавируса начнется к январю 2022 года. Однако, по итогам опроса, проведенного сервисом по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob среди 500 родителей подростков от 12 до 17 лет из всех округов страны, 3 из 4 однозначно или скорее не готовы сделать прививку от COVID-19 своему ребенку.

Только каждый девятый россиянин однозначно готов сделать прививку от коронавируса своему ребенку, еще 15% — скорее готовы. Противников вакцинации несовершеннолетних большинство: однозначно не готовы сделать прививку 40% родителей, 34% скорее не готовы. Среди отцов сторонников вакцинации подростков в 1,5 раза больше, чем среди матерей — 31% против 20%. Привитые родители выступают за вакцинацию своих детей почти в 3 раза чаще непривитых (35 и 12% соответственно). Впрочем и среди вакцинированных отцов и матерей большинство пока не решается прививать несовершеннолетних (60 и 74% соответственно), — отмечают в пресс-службе сервиса.

Следует отметить, что по сравнению с аналогичным опросом, проведенным в июле 2021 года, общая доля родителей, готовых к вакцинации своих детей, несколько снизилась (с 31 до 26%).

  • Место проведения опроса: Россия, все округа
  • Населенных пунктов: 187
  • Время проведения: 11—13 октября 2021 года
  • Исследуемая совокупность: родители детей 12—17 лет
  • Размер выборки: 500 респондентов

Опрос: 3 из 4 вакцинированных матерей против прививки детей от COVID-19

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