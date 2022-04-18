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Опрос: доступность и востребованность мер поддержки в Крыму в условиях санкционного давления

Опрос: доступность и востребованность мер поддержки в Крыму в условиях санкционного давления

Опубликовал: КрымPRESS в Новости Крыма сегодня 12:33 18.04.2022

Минэкономразвития Республики Крым предлагает представителям бизнес-сообщества (владельцев, руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых) пройти опрос по оценке доступности и востребованности мер поддержки в условиях санкционного давления.

Итоги опроса будут использованы для дальнейшей проработки предложений и оценке мер поддержки бизнеса, принятые Правительством РФ и Республикой Крым, по эффективности в условиях санкционного давления. Просим вас ответить на вопросы анкеты и по возможности оставить свои контактные данные для дальнейшего взаимодействия. Отметим, что при заполнении анкеты указывать наименование предприятия не является обязательным пунктом, — отмечают в пресс-службе Министерства экономического развития РК.

Опрос проводится до 21 апреля. Ссылка на опрос: https://online-sociology.ru/poll?uuid=a5d3ee0e-36b5-4df5-b520-5715ba2d5791&utm_source=mailout

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