Опрос: доступность и востребованность мер поддержки в Крыму в условиях санкционного давления

Минэкономразвития Республики Крым предлагает представителям бизнес-сообщества (владельцев, руководителей предприятий, индивидуальных предпринимателей и самозанятых) пройти опрос по оценке доступности и востребованности мер поддержки в условиях санкционного давления.

Итоги опроса будут использованы для дальнейшей проработки предложений и оценке мер поддержки бизнеса, принятые Правительством РФ и Республикой Крым, по эффективности в условиях санкционного давления. Просим вас ответить на вопросы анкеты и по возможности оставить свои контактные данные для дальнейшего взаимодействия. Отметим, что при заполнении анкеты указывать наименование предприятия не является обязательным пунктом, — отмечают в пресс-службе Министерства экономического развития РК.