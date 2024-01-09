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Опрос: какие обращения по работе нравятся и не нравятся крымчанам
фото: pikist.com

Опрос: какие обращения по работе нравятся и не нравятся крымчанам

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 12:17 09.01.2024

Сервис SuperJob узнал, какие из обращений, принятых в бизнес-среде, горожане считают уместными, а какие — нет. В опросе приняли участие представители экономически активного населения из Крыма.

«Коллеги» — самое уместное обращение к группе людей, работающих вместе, по мнению 71% крымчан. Такое безличное обращение женщинам нравится больше, чем мужчинам (75 и 67% соответственно). Чем старше горожане и чем выше уровень их дохода, тем большее число среди них предпочитает, чтобы на работе использовалось обращение «коллеги», — сообщили в пресс-службе сервиса. 

Самыми раздражающими обращениями к группе сослуживцев респонденты назвали «мальчики/девочки» (13% голосов), «женщины/мужчины» и «леди/джентльмены» (по 11%). Слово «коллеги» сердит лишь 8% опрошенных, причем мужчин чаще, чем женщин (12 и 5% соответственно). Чем старше горожане, тем большее их число раздражается, услышав в свой адрес «мальчики/девочки», «женщины/мужчины», «дамы/господа». Респондентов до 34 лет больше бесят «леди/джентльмены», «коллеги» и «товарищи». Опрошенные с доходом от 80 тысяч рублей чаще других сердятся на «мальчиков/девочек».

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