Опрос медработников Крыма: большинство получают спецвыплаты и каждый 4 сталкивался с угрозами от пациентов

По данным опросов Народного фронта за последние годы, в которых приняли порядка 600 медицинских работников Республики Крым, в системе здравоохранения ряд изменений.

Около 90% опрошенных получают специальные социальные выплаты, при этом более 80% не испытывают трудностей с их начислением. Свыше 70% медицинских работников регулярно проходят обучение в рамках системы непрерывного медицинского образования, а около 60% осведомлены о реализации программы модернизации первичного звена здравоохранения. Более половины респондентов ежедневно используют медицинские информационные системы и отмечают, что цифровые сервисы помогают в работе.

Вместе с тем полностью удовлетворены уровнем заработной платы лишь около 40% медицинских работников, а механизм назначения специальных социальных выплат полностью справедливым считают 25% респондентов. При этом почти каждый четвертый медицинский работник сталкивался с угрозами со стороны пациентов или их родственников. Эти вопросы от крымских врачей соответствуют запросам со всех регионов России.

Опрос показал, что в крымском здравоохранении есть изменения. Большинство медицинских работников получают специальные социальные выплаты, регулярно повышают квалификацию и активно используют современные цифровые сервисы. Вместе с тем, результаты исследования показывают, что остаются вопросы, требующие внимания, — отметила руководитель регионального исполкома Народного фронта в Крыму Алла Вертинская.

Сейчас Народный фронт проводит всероссийский анонимный опрос медицинских работников, чтобы оценить условия труда, уровень оплаты, кадровую обеспеченность, эффективность мер поддержки и другие ключевые вопросы развития здравоохранения. Результаты исследования будут представлены руководству страны и помогут сформировать предложения по совершенствованию системы здравоохранения с учетом мнения самих специалистов. Крымчан призывают присоединиться: https://nk.onf.ru/surveys/MEDRABOTNIK.

источник: пресс-служба Народного фронта в Крыму

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