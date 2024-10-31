Опрос ВЦИОМ: граждане позитивно оценивают нотариальные тарифы и считают их доступными﻿

Недавний опрос общественного мнения ВЦИОМ показал, что 53% россиян оценивают стоимость нотариальных действий позитивно. Такой результат однозначно стоит трактовать положительно, поскольку тарифы и пошлины как таковые редко вызывают удовлетворение граждан. Важно отметить, что стоимость нотариальных действий еще и отстает из года в год от темпов инфляции, роста цен и других тарифов. Нотариальные действия остаются доступными для населения и отвечают социально-экономическим реалиям в том или ином регионе.

Так, стоимость нотариального удостоверения купли-продажи недвижимости в Москве или, к примеру, на Ставрополье в 2024 году осталось такой же, как была в 2023 году. А в Свердловской области и вовсе стала ниже на 4%. Для сравнения, по данным Росстата, стоимость бензина марки АИ-95 в той же Свердловской области в 2024 году выросла в среднем на 5% по сравнению с 2023 годом, а полис ОСАГО подорожал на 13%. В Москве полис ОСАГО подорожал на 8%, а в Ставрополье на 7%.

Еще более наглядной картина будет, если посмотреть на динамику изменения нотариальных тарифов и цен, скажем, на тот же бензин за последние семь лет. Если еще в 2017 году стоимость удостоверения купли-продажи недвижимости, стоимостью 8 млн рублей, была сопоставима со стоимостью 13 заправок полного бензобака (объемом 50 л), то в 2024 году – всего 11 заправок. То есть, если «измерять» в топливе, то это нотариальное действие подешевело на 100 литров бензина АИ-95.

Стоимость удостоверения брачного договора еще четыре года назад была сопоставима с затратами на два свидания, включающих в себя поездку на такси, цветы, два билета в кино и ужин в ресторане на двоих. Сейчас за те деньги, которые взимает нотариус при оформлении брачного договора, пара может позволить себе только одно свидание с указанным сценарием. Этот пример вновь наглядно подтверждает, что средние потребительские цены на товары и услуги значительно опережают по темпам роста нотариальные тарифы.

Поэтому в целом стоимость нотариальных действий как причину отказа от обращения к нотариусу в ходе опроса ВЦИОМ респонденты называли реже всего. Стоит учитывать, что нотариальные действия чаще всего востребованы среди экономически и социально активной части населения. Поэтому и принцип, когда за нотариальное действие платит заявитель, а не усредненный налогоплательщик, является социально справедливым. Нотариат не получает бюджетных средств и существует исключительно за счет оплаты нотариальных действий.

Напомним, осенью 2023 года начала действовать новая, усовершенствованная тарифная система нотариата. Теперь за каждое нотариальное действие взимается единый нотариальный тариф, состоящий из федеральной и региональной частей. Первая прямо указана законом, вторая ежегодно рассчитывается по экономически обоснованной формуле, утвержденной Министерством юстиции РФ.

Региональный тариф устанавливается для каждого субъекта РФ и учитывает местный прожиточный минимум на душу населения, а также многие другие значимые параметры и коэффициенты, чтобы в итоге соответствовать реальной экономической ситуации в регионе. В итоге стоимость обращения к нотариусу стала еще более сбалансированной, в ряде случаев снизилась, в первую очередь – по социально значимым нотариальным действиям. Кроме того, для различных категорий граждан действуют льготы.

Также стоит отметить, что по результатам опроса ВЦИОМ среди россиян в целом очень высок уровень удовлетворенности работой нотариусов. Абсолютное большинство (91%) тех, кто когда-либо обращался к нотариусу, остались довольны, причем большая часть полностью довольны. Доля удовлетворенных обращением к нотариусу одинаково высока вне зависимости от периода и цели обращения.

Россияне готовы платить за безопасные сделки с недвижимостью

В плане оценки гражданами стоимости нотариальных действий показательным является восприятие расходов на обеспечение безопасности сделок с недвижимостью. В этой части россияне готовы платить куда больше, чем в действительности стоит нотариальное удостоверение сделки.

Тот же опрос ВЦИОМ показал, что 63% жителей России готовы заплатить дополнительно, чтобы избежать правовых рисков при покупке недвижимости. В частности, 31% россиян готовы выделить на это 0,5% от суммы сделки. Немногим меньше – 27% – готовы выделить даже 1% от суммы сделки. Причем доля тех, кто согласен вдвое больше заплатить за гарантии безопасности (1% вместо 0,5%), существенно выше среди людей, которые в настоящее время планируют покупку недвижимости. Как отмечают эксперты, это может быть связано с более острым восприятием рисков.

Еще 5% граждан готовы заплатить за правовую безопасность даже 5% от суммы сделки. Совсем не готовы тратить на это средства только 11% респондентов, которые, впрочем, сейчас и не планируют приобретать недвижимость. Оставшиеся 26% затруднились ответить, при этом категорично от такой возможности не отказались.

При этом обращение к нотариусу за удостоверением сделки купли-продажи жилья обходится даже меньше обозначенного респондентами минимума, который они готовы отдать за юридические гарантии. Так, например, нотариальное удостоверение купли-продажи квартиры стоимостью 8 млн рублей в среднем по стране будет стоить около 30 тысяч рублей, то есть менее 0,4% от цены недвижимости. За эти деньги участники сделки получают полные правовые гарантии, уверенность в юридической чистоте и законности сделки, а также ее защиту от последующего оспаривания.

Результаты опроса также показали: 85% граждан согласны, что нотариус гарантирует безопасность сделки. Важно отметить, что на сегодняшний день именно нотариус является единственным специалистом на рынке недвижимости, который, во-первых, способен обеспечить максимальные правовые гарантии, а во-вторых, отвечает за результат своей работы деньгами и полностью возмещает ущерб в случае своей ошибки.

Нотариальные тарифы также существенно меньше стоимости услуг различных юридических посредников, которые не отвечают за возможные ошибки и риски (простой анализ рынка показывает, что стоимость их услуг может составлять 70–100 тысяч рублей). Нотариусы же предоставляют не только целый комплекс имущественных гарантий, но и дополнительные удобные сервисы.

Так, нотариус обязательно беседует со всеми сторонами сделки и проверяет, осознают ли они, что делают и какие у этого будут правовые последствия, тем самым снижает риски последующего оспаривания сделок. Проводит полноценную правовую экспертизу сделки, проверяет ее участников. Удобно, что нотариусы сегодня работают в режиме «одного окна». То есть сами получают все необходимые сведения государственных реестров, проводят правовой анализ сделки, готовят проекты договоров, удостоверяют сделки и направляют документы в Росреестр для ускоренной регистрации перехода прав собственности — за один рабочий день.

Кроме того, для удобных и безопасных расчетов по сделке можно воспользоваться депозитом нотариуса. Если продавец и покупатель находятся в разных городах и встречаться в одном месте им совсем неудобно, сделку можно заключить и удостоверить дистанционно с помощью двух или более нотариусов.

Источник: сайт Федеральной нотариальной палаты