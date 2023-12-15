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Органы власти стремятся к тому, чтобы сделать регион круглогодичным курортом

Органы власти Крыма стремятся к тому, чтобы сделать регион круглогодичным курортом

Опубликовал: CrimeaPRESS в Крым туристический 22:02 15.12.2023

Глава Крыма Сергей Аксёнов в ходе Международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ дал интервью для ВГТРК, в котором обозначил расширение рамок курортного сезона как одну из главных задач развития сферы туризма Республики.

Органы власти Крыма стремятся к тому, чтобы сделать регион круглогодичным курортом

Сергей Аксёнов отметил, что работа крымского стенда на выставке-форуме «Россия» выстроена таким образом, чтобы познакомить посетителей со всеми возможностями региона.

Крым у всех ассоциируется с уникальной природой и курортами, так что мы стараемся использовать все имеющиеся возможности для отдыха россиян и гостей из-за рубежа, при этом сохраняя природное богатство полуострова. Также мы стремимся к тому, чтобы регион стал круглогодичным курортом. Это наша стратегическая цель, так что подходим к этому вопросу комплексно, начиная от возведения новой инфраструктуры и заканчивая организацией повышения квалификации работников туротрасли, – подчеркнул Глава РК.

Органы власти Крыма стремятся к тому, чтобы сделать регион круглогодичным курортом

Сергей Аксёнов отметил, что Крым предлагает туристам качественный отдых в различных климатических зонах, который рассчитан на самый разный бюджет. В республике продолжается работа по созданию новых средств размещения, открываются новые возможности для предпринимателей.

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Отвечая на вопрос журналиста, Сергей Аксёнов также сообщил, что в Крыму отсутствуют проблемы с обеспечением жителей водой для бытовых нужд, в том числе благодаря использованию подземных источников в некоторых населенных пунктах Республики.

Органы власти Крыма стремятся к тому, чтобы сделать регион круглогодичным курортом

Помимо этого, Сергей Аксёнов рассказал, что в Крыму уже долгие годы занимаются выращиванием винограда и производством вин. Площадь виноградников на сегодняшний день составляет более 20 тысяч га, при том, что до возвращения Крыма на Родину площадь виноградников составляла менее 10 тысяч га.

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