Осенние каникулы в Крыму завершились, но кое-кого перевели на дистанционное обучение

В Севастополе – еще неделя «ковидных» каникул в школах. Мало того, власти всерьез подумывают о переходе на дистанционное обучение. А вот в Крыму осенние каникулы закончились в понедельник. Школьники – на учебе, правда кое-кто (свыше двух тысяч детей) тоже «на дистанциоке». Как пояснили в министерстве образования РК, две школы и 36 классов – на карантине.

На дистанционное обучение переведены две школы и 36 классов — 2011 учеников — из-за COVID-19, — сообщили в пресс-службе министерстве образования, науки и молодежи РК.

Также на карантине в Крыму три детских сада (499 детей) и 18 групп. Из них 10 – закрыты на карантин по РВИ, 8 – из-за «ковида».

В министерстве образования РК объявили об отсутствии плана перевода всех школ на дистанционное обучение, однако отметили, что в Крыму продолжается реализация проекта «безбумажный вариант».

В рамках пилотного проекта ряд муниципальных образований Крыма с 1 сентября 2020 года обеспечивают внедрение и реализацию системы использования электронных журналов, формируя профиль образовательной организации и отчетность в электронном виде, — уточнили в республиканском министерстве.

В рамках реализации проекта специалисты министерства организовали серию выездных мероприятий с целью мониторинга реализации пилотного проекта «безбумажный вариант» (не путать с «дистанционкой»).