Осенний призыв: осенью «служить срочную» отправятся свыше двух тысяч молодых крымчан

В ходе стартовавшей осенней призывной кампании в Крыму призовут на военную службу более двух тысяч новобранцев.

Около двух с лишним тысяч мы призываем крымчан. Все мероприятия у нас спланированы, работа призывных комиссий спланирована, они уже начали свою деятельность. Первых призывников принимаем в республиканском сборном пункте, – рассказал военный комиссар Республики Крым Юрий Лымарь.

По его словам, призывники проходят несколько раз (в районных комиссариатах и на республиканском сборном пункте) тестирование на коронавирус и максимально изолируются от окружения до прибытия в часть.

У нас двойной контроль. Тесты отличаются. Тест, который проводят в районных комиссариатах – это мазок, тест, который проводится на сборном пункте – это анализ крови. Пока не будет результата, все находятся в отдельном помещении, изолированы, – подчеркнул военном.

Где будут служить крымчане?

В основном крымчане служат на территории полуострова, и незначительная часть отправляется в другие регионы России. Служба практически не отличается, что по нормам снабжения, что по питанию, что по распорядку дня. Везде все едино, — подчеркнул Юрий Лымарь.

По его словам нынешние «срочники» проходят службу в таких условиях, о которых сам военком «мог только мечтать».