«Ослепление» американского спутника над Крымом в конце ноября — мнения экспертов

Событие, отмечает источник, вызвало широкий резонанс, однако анализ произошедшего приводит к неоднозначным выводам.

Что произошло?

28 ноября ресурс Naval News опубликовал материал, в котором утверждается, что разведывательный спутник над Крымом мог быть, предположительно, «ослеплён» излучением неизвестного устройства.

По данным западного аналитика H.I. Sutton и исследователя Damien Symon, речь идёт о спутнике Sentinel-1 SAR Европейского космического агентства, одном из элементов системы наблюдения за наземными объектами системы «Коперник».

На снимках, сделанных этим спутником в 06:49 23 ноября, были обнаружены сильные помехи. На следующий день в 18:36 помехи стали ещё более заметными, фактически перекрыв спутнику обзор и возможность для проведения разведки.

Также авторы материала отметили нарушение работоспособности автоматической идентификационной системы (AIS) рядом с Крымом: некоторые гражданские суда, которые явно должны были находиться в гавани Севастополя, передавали сигнал из международного аэропорта.

По мнению зарубежных аналитиков, сбои могли быть связаны с работой неустановленного радиоэлектронного комплекса космического назначения, включение которого может влиять на сигнал навигационных систем и нарушать работу радаров с синтезированной апертурой.

Что такое SAR?

Спутники с радаром синтезированной апертуры (SAR) используются для получения изображений поверхности Земли в любое время суток, в любых погодных условиях и сквозь облачность.

Такие спутники направляют радиолокационные волны на поверхность Земли и регистрируют отражённый сигнал, что позволяет проводить разведку объектов на поверхности, контролировать изменения местности, в том числе на военных объектах.

Данные спутников SAR имеют высокую пространственную разрешающую способность, что делает их ценными прежде всего для военного применения.

Что странного в этой истории?

В апреле этого года о похожем случае стало известно из материалов Центра стратегических и международных исследований (CSIS). Аналитики из США пришли к выводу, что космический аппарат Sentinel-1B зафиксировал «внезапные помехи» во время одной из съёмок поверхности Земли. Ещё через год Европейское космическое агентство прекратило работу этого спутника якобы из-за необратимой поломки блока питания радарной антенны.

Позднее, анализируя боевые действия и работу российских комплексов РЭБ на Украине, американские аналитики пришли к выводу, что серьёзное противоспутниковое радиоэлектронное оружие у России отсутствует.

Через некоторое время после публикации отчёта CSIS о современных методах противоспутниковой РЭБ и гипотетическом отсутствии у России прорывных решений в этой области старший научный сотрудник американского аналитического центра Института Хадсона Брайан Кларк заявил, что российская армия разместила вдоль линии фронта сотни небольших групп радиоэлектронной борьбы, оснащённых комплексами Р-330Ж «Житель» и другим вооружением, способным нарушать работу спутников и оружия, использующего технологию GPS.

Какой можно сделать вывод?

Из данных, опубликованных Naval News, следует, что имело место прикрытие полями заградительных помех комплексов РЭБ отдельных районов Севастополя. В этом контексте, скорее всего, речь может идти о применении не противоспутниковых систем (в этом случае значительная часть спутников над Крымом столкнулась бы со сбоями в работе), а штатных комплексов РЭБ, обеспечивающих прикрытие от радаров AN/SPY-2 беспилотников RQ-4 и других систем радиолокационной разведки НАТО, работающих в сантиметровом диапазоне волн. Это обстоятельство наводит на мысль, что структура систем защиты военных и гражданских объектов в Крыму, особенно в свете передачи ВСУ дальнобойных ракет ATACMS, Storm Shadow/SCALP и гипотетической передачи немецких ракет TAURUS, была пересмотрена и укреплена.

источник: агрегатор военной аналитики и новостей UKRUS