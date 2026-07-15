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Основания для выбытия члена совета директоров (наблюдательного совета) из АО или ООО закрепили законом

Опубликовал: КрымPRESS в Нотариальная палата Севастополя 12:36 15.07.2026

Федеральный закон от 04.07.2026 N 237-ФЗ закрепил основания для выбытия члена совета директоров (наблюдательного совета) из акционерного общества или общества с ограниченной ответственностью.

Согласно внесенным поправкам, полномочия члена совета директоров (наблюдательного совета) хозяйственного общества будут досрочно прекращены и такое лицо будет считаться выбывшим из состава совета директоров (наблюдательного совета) со дня:

  • его смерти;
  • вступления в законную силу решения суда о признании его недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно отсутствующим или об объявлении его умершим;
  • вступления в законную силу приговора суда о назначении ему наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью либо решения суда о назначении ему административного наказания в виде дисквалификации, из которых следует, что он не вправе являться членом совета директоров (наблюдательного совета) общества;
  • поступления в общество от члена совета директоров (наблюдательного совета) общества письменного уведомления в письменной форме о досрочном прекращении его полномочий;
  • наступления иных обстоятельств, предусмотренных федеральным законодательством.
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Поправками также устанавливается, что хозяйственное общество может закрепить в своем уставе положения, предусматривающие возможность избрания общим собранием участников общества новых членов совета директоров (наблюдательного совета) общества взамен выбывших.

Кроме того, внесены изменения в Федеральный закон «Об особенностях регулирования корпоративных отношений в хозяйственных обществах, являющихся экономически значимыми организациями», которыми закрепляется порядок определения долей участия в экономически значимых организациях для бенефициаров иностранных структур.

источник: Нотариальная палата Севастополя 

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