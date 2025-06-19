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Основано на метрических книгах военных полков: в КФУ представили исследование о Крымской войне
фото: пресс-служба КФУ

Основано на метрических книгах военных полков: в КФУ представили исследование о Крымской войне

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 13:01 19.06.2025

Студенты исторического факультета Таврической академии Крымского федерального университета представили результаты научного исследования, направленного на изучение метрических книг военных полков как исторического источника по истории Крымской войны (1853 – 1856). Его выполнили студентки Вера Усачёва и Анастасия Шалугина в рамках выпускной квалификационной работы под научным руководством кандидата исторических наук, проректора по учебной и методической деятельности КФУ им. В. И. Вернадского Натальи Кармазиной.

В рамках научной работы мы смогли поработать с уникальным корпусом исторических источников, которые были привезены из Тюмени. Они существуют в единственном экземпляре, и впервые наши учёные получили возможность с ними поработать. Исследование метрических книг позволило получить социальные и демографические характеристики участников Крымской войны, показать масштабы потерь и создать базу данных, которая в дальнейшем поможет людям восстанавливать историю своей семьи. В перспективе мы планируем создать интернет-платформу для представления этих материалов, а также раскрыть антропологические аспекты того времени, – цитирует пресс-служба вуза Наталью Кармазину. 

Исследование основано на оцифрованных метрических книгах из Государственного архива Республики Крым. Авторы провели масштабную работу по расшифровке и систематизации данных 16 пехотных полков и Николаевского морского госпиталя, что позволило ввести в научный оборот ранее неизученные сведения. Исследование проводилось по заказу Российского военно-исторического общества в Республике Крым.

Сохранение исторической памяти на территории нашего полуострова связано, конечно, со многими эпизодами нашей общей истории. Но прежде всего акценты падают на два глобальных конфликта, которые привели к большим человеческим жертвам и массовому проявлению героизма – Великой Отечественной войне и Крымской войне. Я очень рад, что работа студентов исторического факультета посвящена не просто важной и актуальной научной теме, но и имеет практическое преломление, имеет прямое отношение к сохранению нашей памяти, – отмечает Председатель регионального отделения РВИО в Республике Крым Владимир Бобков. 

Студенткам также удалось создать коллективный портрет военнослужащих, проанализировав их сословную принадлежность, возраст, семейное положение и причины гибели.

В электронном виде нам были высланы фотографии метрических книг. Мы с ними работали, расшифровывали, вносили все данные в Excel-таблицу. В итоге у нас вышло чуть больше 13 тысяч человек. Далее мы проводили аналитику по нескольким критериям: семейное положение, география погибших и т.д. Поскольку мы работали с книгами всего 16 полков, которые участвовали в Крымской войне, а их было более 30, в перспективе можно делать расшифровку остальных полков и дополнять аналитику, – рассказала студентка исторического факультета Таврической академии КФУ им. В. И. Вернадского Вера Усачёва.

Результаты исследования могут быть использованы для создания баз данных о погибших, восстановления родословных, разработки мемориальных проектов и популяризации истории Крымской войны.

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Проект по расшифровке и анализу метрических книг реализуется в рамках федеральной программы «Обучение служением».

источник: пресс-служба КФУ

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