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Основной причиной поиска новой работы у крымчан является низкая зарплата
фото: pxhere.com

Основной причиной поиска новой работы у крымчан является низкая зарплата

Опубликовал: КрымPRESS в Работа в Крыму 13:17 11.04.2025

В открытом опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob приняли участие трудоустроенные представители экономически активного населения.

Удержание — тренд ближайших лет. В условиях кадрового голода адаптация новичков обходится работодателям слишком дорого. Понимать, почему компания теряет кадры, сейчас важно как никогда.

Низкая зарплата является основной причиной смены работы — именно из-за недовольства размером заработка 43% работающих жителей Крыма ищут новое место, не увольняясь со старого.

6% сотрудников вышли на рынок труда из-за неудовлетворенности руководством, еще столько же — из-за отсутствия карьерных перспектив. Эмоциональное выгорание побуждает к поиску нового места 5% работников, еще 4% не устраивают условия труда. По 3% респондентов называют ключевыми факторами высокую нагрузку, задержки зарплаты, желание перемен или удаленность работы от места жительства. 2% указывают в качестве причины желание перейти на более удобный график или удалённый формат, столько же начинают поиск работы из-за ожидания сокращений на текущем месте.

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Среди прочих не столь популярных мотивов называлось наличие на работе штрафных санкций (хотя это и незаконно), конфликты в коллективе, монотонность обязанностей, разочарование в выбранной профессии и проч.

Время проведения: 24 марта — 3 апреля 2025 года

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