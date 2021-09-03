Основные причины, из-за которых россияне отказывались от путешествий во время отпуска

Сервис поездок и путешествий Туту.ру выяснил, почему россияне отказывались от путешествий во время отпуска в этом году. В опросе, прошедшем на сайте сервиса , приняли участие 1 500 человек.

Среди тех, кто не ездил никуда во время отпуска, более половины (51%) отказались от путешествий из-за того, что у них нет денег на отдых. Вторая по распространённости причина отказа от путешествий — это пандемия. Из-за неё не поехали никуда 14% опрошенных. Одни россияне боятся заболеть, другим же не нравятся введённые в разных регионах и странах ограничения для туристов. Платят ипотеку или откладывают деньги на другие цели (ремонт, лечение, образование и т. п.) и по этой причине никуда не едут 5% опрошенных. Столько же просто удовлетворены отдыхом на диване и никуда не рвутся, — отмечают в пресс-службе сервиса.

По причинам, связанным непосредственно с работой, никуда не поехали 11% респондентов: 4% назвали себя трудоголиками, столько же устроились на новую работу, а ещё 3% просто не дали отпуск.

Ещё 14% респондентов сообщили, что намерены взять отпуск и поехать куда-нибудь осенью или в декабре.

Результаты опроса «Почему вы не ездили в отпуск в этом году?»

51% — нет денег на отдых

14% — из-за пандемии: боюсь заболеть или не нравятся ограничения для туристов

14% — еще планирую поехать в отпуск осенью или в декабре

5% — мне хватает отдыха дома на диване

5% — плачу ипотеку или откладываю деньги на другие цели (ремонт, лечение, образование и т. п.)

4% — я трудоголик

4% — устроился на новую работу

3% — не дали отпуск

Ранее Туту.ру выяснил, что самой распространённой причиной для отпускных переживаний оказался страх, что на всё не хватит денег. Об этом переживает 31% путешественников, принявших участие в опросе сервиса. Возможная плохая погода — основной источник переживаний для 15% путешественников. О своём домашнем питомце больше всего волнуются 14% респондентов. Переживают о риске опоздать на рейс 9% путешественников, о том, что отель разочарует — 7% респондентов. Столько же волнуются, что не успеют за отпуск посмотреть все интересные достопримечательности. О том, что потеряют или забудут что-нибудь важное или ценное, больше всего беспокоятся 6% опрошенных.

О том, что их накроет джетлаг или акклиматизация, очень волнуется 1% респондентов. А еще 3% переживают, что во время отпуска поправятся. Остальные переживают о делах, которые остались дома: 4% беспокоятся о работе, которая накопится за их отсутствие, и еще 3% волнуются, выключен ли утюг и другие приборы.

Tutu.ru (Туту.ру) — российский сервис путешествий №1 (данные кросс-медийной панели GfK, март 2018), где можно купить билеты на поезда, самолеты и автобусы, посмотреть расписание пригородных поездов, найти туристические путевки, забронировать отели, оформить командировку, выбрать тематические туры, экспедиции или экскурсии. Туту.ру работает с середины 2003 года и насчитывает ежемесячную аудиторию посетителей сайта в 20 млн уникальных пользователей. По данным SimilarWeb за июль 2021 года, Туту.ру входит в топ-20 самых популярных сайтов в мире в категории Travel.