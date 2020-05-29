Основные работы по реконструкции Камышового шоссе обещают завершить в середине лета

Рабочее движение по Камышовому шоссе должны запустить в конце июля. Полностью контракт по реконструкции трассы должны завершить в начале сентября

Сейчас работы идут достаточно активно. Потребовались большие усилия, чтобы перегруппировать эту стройку. Теперь у нас генподрядчик наше предприятие «Севавтодор», более 15 субподрядчиков с ним трудится по разным направлениям – по сетям, по свету, асфальту и так далее. Все перемычки, все что касается сетевых вопросов уже выполнены, сейчас пойдем значительно быстрее. Вначале мы запустим движение в обе стороны, после этого можно будет доделывать обочину – устанавливать освещение, ливневую канализацию, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя врио губернатора Михаила Развожаева.

При этом врио Губернатора Севастополя заявил, что проект шоссе, к сожалению, уже несколько устарел.

Это проект 2016 года, но жизнь ушла дальше. Появились новые предприятия, объекты, строится школа и детский сад в районе развязки у «Метро». Если бы сразу это учли, увязали с планом по развитию района, можно было бы логично съезды запроектировать, развязки. Но принято решение проект выполнить, чтобы город перестал мучиться в пробках, потом будем улучшать, — заверил врио Губернатора Севастополя.

Для контроля скорости на трассе будут установлены видеокамеры и разделительные столбики. Врио Губернатора Севастополя отметил, что в настоящее время ведется претензионная работа с предыдущим подрядчиком, с которым был разорван контракт.

Там небольшое количество средств потеряно, все было оплачено по факту, осталось много строительных материалов, которые пустили в работу. Средства мы намерены вернуть, — сказал Михаил Развожаев.

В настоящее время на объекте задействовано 80 дорожных рабочих и 64 единиц спецтехники.

На объекте проведено устройство верхнего слоя основания и нижнего слоя асфальтобетонного покрытия на участках общей протяженностью более 1 км. На большом участке Камышового шоссе от транспортной развязки с ул. Хрусталева («Огурец») до Фиолентовского кольца в полном объеме выполнены работы по устройству футляров для сетей при пересечении основного хода.

На участке Камышового шоссе от Фиолентовского кольца до ул. Шевченко завершены работы по переключению кабелей связи. На участке дороги в районе Мусоросжигательного завода производится разработка скального грунта под устройство дорожной одежды. В районе АЗС «Атан» завершено устройство и гидроизоляция подпорной стены, установка пешеходного ограждения.

На пересечении Камышового шоссе с ул. Индустриальная, а также на участке а/д в районе базы ГБУ «Севастопольский Автодор» выполняется устройство щебеночного основания. На путепроводе силами подрядной организации осуществляется устройство подходов к устоям путепровода. На участке дороги в районе Фиолентовского кольца выполняется устройство основания под щебень.

Работы с инженерными коммуникациями выполнены более, чем на 65%.

Ведется монтаж дождеприемных смотровых колодцев.

На время производства работ обустроены временные объездные дороги, демонтированы три автопавильона. Регулярно проводятся мероприятия по обеспечению безопасности на участке производства работ в части установки технических средств организации дорожного движения (дорожные знаки), блоков, сигнальных фонарей, маяков, ликвидации ямочности, укрепления обочин, нанесения временной дорожной разметки.

Напомним, проектом реконструкции Камышового шоссе предусматривается расширение проезжей части до 4 полос движения, устройство новых тротуаров, ливневой канализации, уличного освещения, остановок общественного транспорта.

фото: пресс-служба Правительства Севастополя