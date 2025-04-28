Осторожно! Мошенники стали похищать деньги, рассылая в Telegram предложения с акциями банков

Мошенники стали похищать пароли от банковских карт, а затем и деньги, рассылая в Telegram фишинговые ссылки с предложением принять участие в акциях крупных банков или известных компаний. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Аферисты убеждают потенциальную жертву подписаться на мошеннический телеграм-канал, где используют логотип и изображение, похожее на узнаваемый брендинг банка. Затем предлагают поучаствовать в акции, позволяющей получать от 50 до 70% кешбэка за покупки. При этом ссылка, которую оставляют мошенники, ведет на фишинговые сайты. При переходе по ней у клиентов банка запрашивают пароли или коды из СМС-сообщений, которые сразу при вводе попадают в руки злоумышленников.

Мошенники активно используют доверие граждан к известным компаниям, создавая иллюзию легитимности за счет копирования логотипов и фирменного стиля. При этом Telegram становится удобной площадкой для этого из-за своей открытости и относительной анонимности пользователей, отметил член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

Особенность данной схемы в том, что злоумышленники делают акцент на привлекательных условиях, например, «повышенном кешбэке», чтобы вызвать у жертвы быстрые эмоции — радость или желание не упустить выгоду. Это снижает критичность мышления и заставляет людей быстрее переходить по ссылкам и вводить конфиденциальные данные без тщательной проверки, — отмечает депутат.

Важно помнить, что ни один банк или крупная компания не будет проводить акции через сторонние каналы без официального подтверждения в своем приложении, на сайте или через личные уведомления в интернет-банке. Получив заманчивое предложение в мессенджере, необходимо сразу проявлять бдительность: проверить информацию через официальные источники и ни в коем случае не вводить данные карты на подозрительных ресурсах.

Для борьбы с такими схемами необходимы как технические меры со стороны платформ и банков, так и повышение цифровой грамотности пользователей. Простейшее правило «проверь источник — сохрани свои деньги» должно стать базовым для всех, кто пользуется онлайн-сервисами, — заключил Немкин.

источник: пресс-служба депутата Государственной Думы РФ Антона Немкина

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