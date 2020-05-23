Горячие новости
Главная | Происшествия в Крыму | МЧС Крыма | Осторожно! В Крыму цветёт ясенец (купина неопалимая) – растение, вызывающее сильнейшие ожоги

crimeapress_news

Коронавирус в Крыму - ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Осторожно! В Крыму цветёт ясенец (купина неопалимая) – растение, вызывающее сильнейшие ожоги

Осторожно! В Крыму цветёт ясенец (купина неопалимая) – растение, вызывающее сильнейшие ожоги

Опубликовал: КрымPRESS в МЧС Крыма 11:14 23.05.2020

Ясенец (купина неопалимая) – растение, вызывающее сильнейшие ожоги, встречается этот цветок по всему Крыму. Очень много его на горных склонах.  Иногда встречается даже в городских парках.

Травянистое растение высотой до 1 м. покрыто в мае — июне очень красивыми цветами, однако прикасаться к нему нельзя, а тем более нюхать. Розово-сиреневые цветы купины часто встречаются в крымских  лесах.  Однако встретить ее  цветы можно и в городе. Если к цветку поднести зажженную спичку, то прямо в воздухе происходит вспышка красного пламени, сопровождаемая хлопком и выделением черного дыма — это сгорают выделяемые цветком летучие ядовитые соединения. Само растение при этом ничуть не страдает, отсюда и название «неопалимая купина», — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Осторожно! В Крыму цветёт ясенец (купина неопалимая) – растение, вызывающее сильнейшие ожоги

Ядовитость растения зависит от солнечной активности. В ясный солнечный день ожог можно получить даже не прикоснувшись к растению. Ожог проявляется через несколько часов.  Сначала появляется раздражение на коже, позже – волдыри и язвы.  Рубцы от ожогов могут  остаться  на всю жизнь. Попытки понюхать цветок могут закончиться ожогом дыхательных путей!

  МЧС Республики  Крым обращает внимание:

  • Запомните как выглядит это растение и избегайте его.
  • Разъясните детям об опасности этого растения и покажите на картинке!
  • Отправляясь на природу надевайте одежду, закрывающую всё тело. Особенно ноги.  Она защитит Вас не только от ожогов купиной, но и от солнца и царапин, если придется пробираться через колючие кусты. К тому же это дополнительная защита от клещей.
  • Если Вы все таки имели неосторожность получить ожоги – немедленно обратитесь в медучреждение.

Осторожно! В Крыму цветёт ясенец (купина неопалимая) – растение, вызывающее сильнейшие ожоги

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА

Loading...

Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.