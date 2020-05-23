Осторожно! В Крыму цветёт ясенец (купина неопалимая) – растение, вызывающее сильнейшие ожоги

Ясенец (купина неопалимая) – растение, вызывающее сильнейшие ожоги, встречается этот цветок по всему Крыму. Очень много его на горных склонах. Иногда встречается даже в городских парках.

Травянистое растение высотой до 1 м. покрыто в мае — июне очень красивыми цветами, однако прикасаться к нему нельзя, а тем более нюхать. Розово-сиреневые цветы купины часто встречаются в крымских лесах. Однако встретить ее цветы можно и в городе. Если к цветку поднести зажженную спичку, то прямо в воздухе происходит вспышка красного пламени, сопровождаемая хлопком и выделением черного дыма — это сгорают выделяемые цветком летучие ядовитые соединения. Само растение при этом ничуть не страдает, отсюда и название «неопалимая купина», — отмечают в пресс-службе МЧС России в Крыму.

Ядовитость растения зависит от солнечной активности. В ясный солнечный день ожог можно получить даже не прикоснувшись к растению. Ожог проявляется через несколько часов. Сначала появляется раздражение на коже, позже – волдыри и язвы. Рубцы от ожогов могут остаться на всю жизнь. Попытки понюхать цветок могут закончиться ожогом дыхательных путей!

МЧС Республики Крым обращает внимание:

Запомните как выглядит это растение и избегайте его.

Разъясните детям об опасности этого растения и покажите на картинке!

Отправляясь на природу надевайте одежду, закрывающую всё тело. Особенно ноги. Она защитит Вас не только от ожогов купиной, но и от солнца и царапин, если придется пробираться через колючие кусты. К тому же это дополнительная защита от клещей.

Если Вы все таки имели неосторожность получить ожоги – немедленно обратитесь в медучреждение.