Освобождая города и села Украины… Хроника героизма российских солдат и офицеров от Миноброны РФ

В Минобороны РФ рассказывают о ежедневных подвигах российских военных, участвующих в спецоперации на Украине. Очередная страница славной героической летописи о ратном труде танкистов, мотострелков и беззаветной отваге медиков.

Танковая рота под командованием старшего лейтенанта Андрея Скачкова вела наступательные действия на позиции боевиков. Экипаж танка уничтожил до 10 националистов, грузовой автомобиль с боеприпасами, укрепления противника и опорный пункт. Заметив подбитый танк ВС РФ, Андрей, несмотря на риск для своей жизни, прикрыл боевую машину танком и прицельным огнем уничтожил огневые точки противника.

Рядовой Василий Шпильчин, находясь в составе батальонно-тактической группы мотострелкового полка, обнаружил группу вооруженных националистов. Скрытно подобравшись к их позициям, рядовой точным огнем из ручного противотанкового гранатомета РПГ-26 уничтожил националистов и расчет противотанкового ракетного комплекса противника.

В ходе ожесточенных боев за освобождение населенного пункта командир отдельного медицинского батальона подполковник медицинской службы Хазби Макоев был контужен и на время потерял сознание, но, придя в себя, начал помогать раненым — организовал эвакуацию, благодаря чему их жизни были спасены. В ходе боевых действий подполковник Хазби Макоев лично оказал первую медицинскую помощь 120 военнослужащим.