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Освобождая города и сёла… Минобороны РФ – об исторических параллелях и уроках ратного искусства
Скриншот: МО РФ

Освобождая города и сёла… Минобороны РФ – об исторических параллелях и уроках ратного искусства

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 22:02 04.04.2022

Минобороны РФ ежедневно работает с архивами времен Великой Отечественной войны и проводит интересные параллели с событиями нынешней спецоперации на Украине. Сегодня – «двойной» рассказ о ратной работе в населенных пунктах. Освобождать их с минимальными потерями – ратное искусство.

 Окружая неприятеля.

Подразделению мотострелковой бригады под командованием полковника Романа Демурчиева во время наступления удалось заблокировать украинских националистов в одном из населенных пунктов. Однако противник попытался прорваться из окружения, но столкнулся с грамотно организованной обороной российских войск. В результате состоявшегося боя боевики понесли значительные потери и не смогли прорвать кольцо.

Несколько дней спустя, освобождая другой населенный пункт, российские подразделения под командованием полковника Демурчиева внезапно нанесли одновременные удары с фронта и флангов. В итоге противник был разгромлен и потерял пусковую установку комплекса С-300, 20 единиц бронетехники, 40 автомашин и значительное количество живой силы.

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Когда-то так же грамотно командовал своими подчиненными командир гвардейской механизированной бригады Герой Советского Союза гвардии полковник Григорий Борисенко. В 1945 году под Берлином подразделения его бригады, окружив значительные силы противника, успешно отбивали многочисленные атаки. Понеся огромные потери, окруженная группировка немцев сдалась в плен. Несколько недель спустя, советские войска под командованием гвардии полковника Борисенко стремительно ворвались в Прагу. Умелое управление подчиненными в ходе уличных боев в итоге способствовали быстрому очищению столицы Чехословакии от немецко-фашистских войск.

Освобождая города и сёла… Минобороны РФ – об исторических параллелях и уроках ратного искусства


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