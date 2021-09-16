От 12 до 250 тысяч рублей: в Севастополе за оформлением социального контракта обратились 85 горожан

В Севастополе реализуется программа соцподдержки семей и одиноко проживающих граждан с доходами ниже величины прожиточного минимума. Граждане, нуждающиеся в улучшении материального положения, могут заключить социальный контракт, в рамках которого государство безвозмездно предоставляет денежные средства на определенные нужды. В этом году за оформлением такой меры поддержки в органы соцзащиты уже обратились 85 севастопольцев.

Социальный контракт действовал и ранее, однако в этом году расширен перечень его направлений, а также увеличен размер самих выплат. Направлений соцконтракта теперь четыре: это открытие своего дела, поиск работы, ведение личного подсобного хозяйства, а также преодоление трудной жизненной ситуации. Такой соцконтракт может быть заключен на срок от 3 до 12 месяцев в зависимости от выбранного направления. Размер выплат также варьируется от 12 до 250 тысяч рублей, — цитирует пресс-служба Правительства Севастополя заместителя начальника управления труда и социальной защиты населения Нахимовского района Ирину Белоус.

Власти города призывают севастопольцев более активно обращаться за помощью. По словам Ирины Белоус, после оформления социального контракта заявителей сопровождают сотрудники органов соцзащиты, которые помогают составлять программу социальной адаптации, подсказывают, как правильно оформлять отчеты.

Для заключения соцконтракта необходим минимальный пакет документов: заявление, копии паспорта и свидетельств о рождении детей, справка о доходах за три месяца на каждого члена семьи. Если выбрано направление «Личное подсобное хозяйство», то дополнительно нужна выписка из похозяйственной книги, если это «Преодоление трудной жизненной ситуации», то необходимы документы, подтверждающие этот факт», — пояснила специалист.

Получить подробную консультацию по вопросу оформления социального контракта можно в департаменте труда и социальной защиты населения по телефонам 53-40-00, 53-40-45.