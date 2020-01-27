От Флаффи не уйдёшь. В Саках полицейская собака помогла раскрыть преступление

В Межмуниципальный отдел МВД России в Саках обратился за помощью 40-летний местный житель — с балкона его квартиры, расположенной на первом этаже, был похищен электромиксер для строительных работ.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, в состав которой оперативным дежурным был включен и кинолог со служебной собакой. Немецкая овчарка Флаффи сразу же взяла след и через дворы многоэтажных домов вывела инспектора-кинолога Николая Тищенко к расположенному на соседней улице магазину. Там и был обнаружен похищенный у потерпевшего электроинструмент. Благодаря помощи кинолога со служебной собакой оперативники по «горячим следам» установили личность подозреваемого. Под тяжестью улик 37-летний местный житель, сдавший похищенное в магазин, признал свою вину в краже и написал явку с повинной, — отмечают в пресс-службе МВД России в Крыму.

Следственным отделом МО МВД России «Сакский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п.«а» ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража).