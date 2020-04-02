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От коронавируса в Крыму еще никто умер (тьфу-тьфу-тьфу), а в ДТП только 1 апреля погибли два человека
Фото: ВК

От коронавируса в Крыму еще никто не умер (тьфу-тьфу-тьфу), а в ДТП только 1 апреля погибли два человека

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 13:08 02.04.2020

1 апреля в Крыму произошло два ДТП, повлекшие гибель людей. Первое – утром, в Ленинском районе.

Около половины девятого утра 26-летний водитель за рулем автомобиля «ЗАЗ», двигаясь со стороны села Глазовка в направлении Керчи выехал за пределы проезжей части и врезался в дерево, — рассказали в ГИБДД.

Водитель погиб на месте. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются правоохранители.

Второе ДТП – вечернее. Примерно, в 21:30, водитель, двигаясь в объезд пгт. Первомайское, сбил находившуюся на дороге женщину-пешехода и скрылся с места ДТП. Пострадавшая от полученных травм скончалась. Полиция устанавливают личность водителя и обстоятельства аварии.

От коронавируса в Крыму еще никто не умер (тьфу-тьфу-тьфу), а в ДТП только 1 апреля погибли два человека

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