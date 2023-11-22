Прямо сейчас:
Главная | Актуально | От маленьких ялтинцев и школьников участникам СВО отправлены два КАМАЗа гуманитарной помощи
актуально в республике
От маленьких ялтинцев и школьников участникам СВО отправлены два КАМАЗа гуманитарной помощи

От маленьких ялтинцев и школьников участникам СВО отправлены два КАМАЗа гуманитарной помощи

Опубликовал: КрымPRESS в Актуально 14:45 22.11.2023

По информации главы администрации Ялты Янина Павленко, шесть тонн гуманитарного груза передали батальону «Крым» детские сады, школы и учреждения допобразования, первичные отделения Движения Первых, школьные отряды Волонтеров Победы, штаб МыВместе, Ялтинский городской подростково-молодежный центр. Медикаменты, сладости и письма будут переданы бойцам батальона «Крым».

Вместе с медикаментами и многими необходимыми вещами в ней то, чем наши детки считают важным поддержать защитников – рисунки и поделки, письма и сладости. А ведь эти такие привычные в мирной жизни вещи на передовой для многих становятся оберегом, придают сил и уверенности, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.

За постоянное и активное участие в сборе гуманитарной помощи ялтинские школьники отмечены благодарственными письмами от батальона «Крым».

Спасибо большое вам, молодому поколению ялтинцев. Любая ваша помощь для нас важна, ее ждет каждый наш боец. Мы благодарны вам, а вы — верьте в нас и знайте — Победа будет за нами, — сказал ребятам участник СВО с позывным «Золотой».

Организаторами этой гуманитарной акции выступили местные отделения общественных движений «Матери России» и «Отцы России».

Узнайте больше:  Длинные новогодние каникулы одобряют 6 из 10 крымчан

От маленьких ялтинцев и школьников участникам СВО отправлены два КАМАЗа гуманитарной помощи От маленьких ялтинцев и школьников участникам СВО отправлены два КАМАЗа гуманитарной помощи От маленьких ялтинцев и школьников участникам СВО отправлены два КАМАЗа гуманитарной помощи От маленьких ялтинцев и школьников участникам СВО отправлены два КАМАЗа гуманитарной помощи

источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта

Просмотры: 15

Срочные сообщения – в Telegram-канале. Подпишись!

С тегами: Крым и Донбасс

Комментарии для сайта Cackle
Крым и Донбасс
Включайтесь в обсуждение:
<br>
КрымPRESS - ВКонтакте
КрымPRESS - Дзен
Trlegram

СИ "Новости Крыма - КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015. Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон Редакции: +7 (978) 793 04 13. 2015 - 2023гг.