От маленьких ялтинцев и школьников участникам СВО отправлены два КАМАЗа гуманитарной помощи

По информации главы администрации Ялты Янина Павленко, шесть тонн гуманитарного груза передали батальону «Крым» детские сады, школы и учреждения допобразования, первичные отделения Движения Первых, школьные отряды Волонтеров Победы, штаб МыВместе, Ялтинский городской подростково-молодежный центр. Медикаменты, сладости и письма будут переданы бойцам батальона «Крым».
Вместе с медикаментами и многими необходимыми вещами в ней то, чем наши детки считают важным поддержать защитников – рисунки и поделки, письма и сладости. А ведь эти такие привычные в мирной жизни вещи на передовой для многих становятся оберегом, придают сил и уверенности, — цитирует пресс-служба Янину Павленко.
За постоянное и активное участие в сборе гуманитарной помощи ялтинские школьники отмечены благодарственными письмами от батальона «Крым».
Спасибо большое вам, молодому поколению ялтинцев. Любая ваша помощь для нас важна, ее ждет каждый наш боец. Мы благодарны вам, а вы — верьте в нас и знайте — Победа будет за нами, — сказал ребятам участник СВО с позывным «Золотой».
Организаторами этой гуманитарной акции выступили местные отделения общественных движений «Матери России» и «Отцы России».
источник: Отдел информационной политики Администрации города Ялта
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