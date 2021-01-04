От осложнений, вызванных COVID-19, скончался глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов

Глава МЧС Республики Крым, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Шахов скончался от осложнений, вызванных течением COVID-19. Ему было 65 лет.

Потрясен печальным известием о преждевременной кончине министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Николаевича Шахова. Это невосполнимая утрата для всех нас. Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. На высокой и ответственной должности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Николаевич внес неоценимый вклад в дело развития и процветания российского Крыма. Он был настоящим профессионалом своего дела, мудрым управленцем и настоящим патриотом. За годы добросовестной работы Сергей Николаевич проявил себя надежным соратником, чутким и отзывчивым человеком, верным другом. Он был важным звеном команды крымского Правительства. Искренне соболезную родным и близким Сергея Николаевича. Светлая память о нем и его добрых делах навсегда останется в наших сердцах. Вечная память! – написал на своей странице в Facebook Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Никаких подробностей о том, когда именно заболел глава чрезвычайного ведомства, где проходил лечение, не сообщается. Также ничего неизвестно о дате похорон и будет ли проводиться церемония прощания с бессменным руководителем МЧС Республики Крым.