Горячие новости
Главная | Новости Крыма сегодня | От осложнений, вызванных COVID-19, скончался глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов

crimeapress_news

От осложнений, вызванных COVID-19, скончался глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов

От осложнений, вызванных COVID-19, скончался глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов

Опубликовал: CrimeaPRESS в Новости Крыма сегодня 17:15 04.01.2021

Глава МЧС Республики Крым, генерал-лейтенант внутренней службы Сергей Шахов скончался от осложнений, вызванных течением COVID-19. Ему было 65 лет.

Потрясен печальным известием о преждевременной кончине министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергея Николаевича Шахова. Это невосполнимая утрата для всех нас. Его жизненный и трудовой путь заслуживает глубокого уважения. На высокой и ответственной должности министра чрезвычайных ситуаций Республики Крым Сергей Николаевич внес неоценимый вклад в дело развития и процветания российского Крыма. Он был настоящим профессионалом своего дела, мудрым управленцем и настоящим патриотом. За годы добросовестной работы Сергей Николаевич проявил себя надежным соратником, чутким и отзывчивым человеком, верным другом. Он был важным звеном команды крымского Правительства. Искренне соболезную родным и близким Сергея Николаевича. Светлая память о нем и его добрых делах навсегда останется в наших сердцах. Вечная память! – написал на своей странице в Facebook Глава Крыма Сергей Аксёнов.

Никаких подробностей о том, когда именно заболел глава чрезвычайного ведомства, где проходил лечение, не сообщается. Также ничего неизвестно о дате похорон и будет ли проводиться церемония прощания с бессменным руководителем МЧС Республики Крым.

 

От осложнений, вызванных COVID-19, скончался глава МЧС Республики Крым Сергей Шахов

Комментарии для сайта Cackle

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ КРЫМА


Загрузка...
Реклама в Крыму. Разместим Ваши СТАТЬИ и РЕКЛАМНЫЕ МАТЕРИАЛЫ. Включайтесь!

СИ "КрымPRESS". Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77-62916 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.09.2015.

Учредитель и главный редактор: Крутских С.М. Электронная почта: crimearfinfo@yandex.ru. Телефон редакции: +7 (978) 977 47 96. Новости Крыма - КрымPRESS, 2015 - 2020 гг.