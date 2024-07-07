От «спасения денег» до обвинений в госизмене: полиция Севастополя озвучивает уловки мошенниклв

В первом случае мошенники действуют под видом работников банков, правоохранителей, сотрудников спецслужб или портала государственных услуг, представителей компаний сотовой связи. Используя логотип соответствующего учреждения, злоумышленники осуществляют гражданам звонки и, зачастую, обращаясь к ним по имени и отчеству, сообщают о различных неприятностях, грозящих крупным имущественным ущербом или уголовной ответственностью. Вызывая чувство страха, они могут рассказать о якобы имевшей место попытке списать ваши накопления, о завладении вашей недвижимостью по подложной доверенности, взломе вашего личного кабинета портала госуслуг либо подозрения вас и ваших близких в государственной измене или ином преступлении. Далее вся суть требований злоумышленников сводится к понуждению осуществить денежный перевод на подконтрольные им счета с использованием предлога предотвращения похищения имущества либо освобождения от уголовного наказания.

Иногда, желая отвлечь внимание потенциальной жертвы, аферисты по телефону предварительно рассказывают о необходимости продления договора обслуживания мобильной связью или подтверждении пользования личного кабинета на портале госуслуг, для чего спрашивают СМС-код. После этого гражданину звонят сообщники телефонного мошенника и утверждают, что ранее сообщенной конфиденциальной информацией завладели преступники, и, чтобы предотвратить хищение, необходимо перевести все деньги на «безопасный» или «резервный» счет. В некоторых случаях лжеправоохранители просят оказать «содействие в разоблачении преступников», для чего настаивают на получении кредита в финансовых организациях и дальнейшем перечислении всех денег на указанные ими реквизиты. Для большей убедительности незнакомцы присылают скан-копию поддельного удостоверения, имитируют звуки колл-центра и употребляют в разговоре банковскую или правоохранительную терминологию.

При поступлении подобных звонков, полиция Севастополя просит игнорировать требования злоумышленников, кем бы они ни представлялись, и, чтобы не быть подверженным психологическому воздействию, незамедлительно прекратить с ними разговор, избегая даже непродолжительного общения. Помните, что с вышеописанными требованиями по телефону обращаются только мошенники, желающие похитить ваши сбережения.

Кроме того, аферисты зачастую предлагают гражданам получить дополнительный доход, размещая в сети «Интернет» заманчивые предложения. Выдавая себя за представителей легальных коммерческих организаций и разговаривая уверенным голосом, они просят осуществить вложение в криптовалюту и различные проекты, сулящие «крупную прибыль». Однако следует помнить, что предложение быстрой и легкой выгоды является распространенной мошеннической схемой. Поэтому рекомендуем воздержаться от денежных переводов незнакомцам.

Если вы пострадали от преступления, то необходимо немедленно обратиться в ближайший территориальный орган внутренних дел или по телефону 102, где сообщения граждан принимаются круглосуточно.

источник: пресс-служба УМВД России по г. Севастополю (по материалам юрисконсульта правовой группы ОМВД России по Ленинскому району Дмитрия Обелова)